Sechs moderne Landfrauen, ein Oldtimerbus und leckere Menüs mit regionalen Zutaten - das ist das Erfolgsrezept der SWR Kochdoku "Lecker aufs Land". Auch in diesem Sommer geht die Reise wieder durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Im Wechsel bewirtet jeweils eine Gastgeberin die anderen Landfrauen mit einem leckeren Drei-Gänge-Menü aus hofeigenen und regionalen Zutaten und wird dabei bewertet. Am Ende steht die Frage: Wer hat das beste Landmenü gekocht? In diesem Jahr führt die SWR Reihe in das Heilbronner Land (9. August), in den Westerwald (16. August), nach Rheinhessen (23. August), in den Hochschwarzwald (30. August), in die Eifel (6. September) und in den Hegau (13. September) - jeweils um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.



Lässig, locker, lecker - die sympathische Kochdoku Für die erste Station der "Lecker aufs Land"-Tour am Mittwoch, 9. August, geht es in das Heilbronner Land. Dort erwartet Anja Kurz die anderen Landfrauen, um sie von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Am Herd steht sie mit ihrem Vater Gerhard, der sie beim Kochen unterstützt. Der Abend ist dem Dinner vorbehalten. Welches Menü sich die Gastgeberin wohl ausgedacht hat? Die Landfrauen genießen es, stilvoll bekocht zu werden. Der guten Laune tut der freundschaftliche Wettbewerb um das beste Landmenü keinen Abbruch und der Austausch mit anderen bringt neue Ideen für Hof und Küche. Auf der Sommertour lernen sich nicht nur die sechs Landfrauen immer besser kennen, sie erkunden auch die unterschiedlichen Regionen des Südwestens. Anschließend, um 21 Uhr, stellt "Land - Liebe - Luft" das Ökobauernpaar Nina und Sebastian Kill aus der Südwestpfalz vor.



Die kulinarische Reise geht in eine neue Staffel "Lecker aufs Land" ist eine der beliebtesten Doku-Reihen im SWR Fernsehen. Seit 2011 wird jährlich eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Produziert wird "Lecker aufs Land" von Moviepool und megaherz im Auftrag des SWR. Die Redaktion liegt bei Katrin Grünewald und Stefanie von Ehrenstein.



Online first: Alle Folgen von "Lecker aufs Land" sind jeweils am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhr in der SWR Mediathek abrufbar. Weitere Informationen zu "Lecker aufs Land" unter www.SWR.de/leckeraufsland.



