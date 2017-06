Lauda-Königshofen - Airbus Group-Aktie droht zur Unterseite abzurutschen - Chartanalyse Der zwischen November 2016 und Mitte Juni dieses Jahres etablierte Aufwärtstrend reichte vom Unterstützungsniveau von rund 50,00 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch von 77,25 Euro aufwärts, allerdings nahm die Dynamik Ab Anfang Mai bereits merklich ab, sodass die Aktie von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in eine träge aber noch aufwärts gerichtete Trendphase überging, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

