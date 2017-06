Unsere Kolumnistin beschreibt sich selber als "stilistisch aufgeschlossene Person". Aber Flipflops am Herrenfuß? Das geht ihrer Meinung nach gar nicht! Doch es gibt eine Ausnahme. Machen Sie sich fit für die Nagelschau.

Aus gegebenem Anlass erlaube ich mir heute einen Hinweis, den ich bisher für überflüssig gehalten habe: Flipflops sind Badelatschen. Dementsprechend sind Flipflops niemals (!) Bestandteil von Business-Kleidung. Eine besondere Bitte richte ich zudem an die Herren unter meinen Lesern: Tragen Sie einfach grundsätzlich keine Flipflops. Und das hat überhaupt gar nichts mit der Ästhetik des männlichen Fußes an sich zu tun. Oder fast nichts.

Es ist einfach so: Ich bin grundsätzlich, denke ich, schon eine stilistisch aufgeschlossene Person. Aber Flipflops am Herrenfuß. Das geht gar nicht! Zunächst einmal sind Flipflops einfach unpraktisch. Füße in Flipflops nehmen, ...

