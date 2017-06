Baden-Baden (ots) - Dienstag, 04. Juli 2017 (Woche 27)/29.06.2017



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 517



Promi-Alarm: Best of Talk. Pierre M. Krause hat gerufen - und alle sind gekommen. In der letzten Sendung vor der Sommerpause hat das Team der "Pierre M. Krause Show" nochmal die besten Talk-Momente zusammengestellt. Warum war Hugo Egon Balders Penis im Guiness Buch der Rekorde? Warum liest Johann König mit Hitlerstimme aus Kinderbüchern vor? Diese und andere Fragen werden endlich geklärt. Außerdem dabei, das "who is who" der deutschen Showbranche: Guido Cantz, Carolin Kebekus, Katrin Bauerfeind, Bettina Böttinger, Micky Beisenherz, Sebastian Pufpaff, Cordula Stratmann und viele mehr. Mit dieser kleinen Werkschau verabschiedet sich die Show in die Sommerpause. "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" ist zurück am 19. September.



Donnerstag, 06. Juli 2017 (Woche 27)/29.06.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen:



Shirin Neshat, Respekt! - der iranischen Künstlerin ist die große Retrospektive "Frauen in Gesellschaft" in Tübingen gewidmet.



Holger Kube Ventura verabschiedet sich damit als Leiter von der Kunsthalle.



Profession und Obsession - wie Burda-Tochter Patricia Kamp als Chefin des Burda-Museums und der -Sammlung in Baden-Baden neue Maßstäbe setzen will. Zum Auftakt: "Rodney Graham. Lightboxes".



Hundesoldaten, Wunder und Ameisenlöwe - Filmemacher aus dem Südwesten beeindrucken mit ihren Dokus auf dem größten Naturfilmfestival "NaturVision" in Ludwigsburg.



Mr. Gaga und "Mega Israel" - Gauthier Dance kennt die unglaubliche Chorerographien-Sprache von Mr. Gaga/Ohad Naharin.



Von den Proben für das "Colours Dance Festival" im Theaterhaus Stuttgart.



Apps und Aktivisten - die App-Kunstszene entdeckt nach Computerspielen und Soundexperimenten soziale und politische Themen.



Trends und Gewinner des AppArtAward 2017 am ZKM.



Jazz-Open Stuttgart - alle kommen! Tom Jones, Quincy Jones, Herbie Hancock, Buddy Guy, Steve Winwood, Chick Corea und Steve Gadd und viele andere mehr. "Kunscht!" stellt die Newcomer vor.



Dienstag, 01. August 2017 (Woche 31)/29.06.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten! Beitrag wird nun im gemeinsamen Programm ausgestrahlt!



18.15 natürlich! (SR: VPS 18.14) Natur und Umwelt im Südwesten (BW+RP: VPS 18.15) Erstsendung: 20.09.2016 in SWR



Mittwoch, 02. August 2017 (Woche 31)/29.06.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



06.00 (VPS 05.59) SR: natürlich! (WH von DI) Natur und Umwelt im Südwesten



Mittwoch, 02. August 2017 (Woche 31)/29.06.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten! Beitrag wird nun im gemeinsamen Programm ausgestrahlt!



18.15 made in Südwest



(SR: VPS 18.14) Eine Frau siebt Rot (BW+RP: VPS 18.15) Die Firma Strassburger Filter in Westhofen Erstsendung: 25.05.2016 in SWR/SR



Donnerstag, 03. August 2017 (Woche 31)/29.06.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



06.00 (VPS 05.59) SR: made in Südwest (WH von MI)



Freitag, 04. August 2017 (Woche 31)/29.06.2017



21.00 DorfLeben! - Drei aus Hennweiler



Hennweiler im Hunsrück: Der Laden wird vom Dorf selbst geführt, die Vereine sind das Rückgrat des Gemeinschaftslebens, die gemeinsame Aufgabe ist die Integration von mehr als 30 Flüchtlingen im Dorf. Einmal im Jahr stellt man sich einer Herausforderung, die etwas größer ist: 444 Wanderer laufen einen Tag und eine Nacht lang mehr als 70 Kilometer rund um das Dorf. Alle wollen dabei mit Wasser und Pflastern versorgt werden. "Dorfleben" begleitet Klaus Müller, den ehemaligen Bürgermeister, der fast jeden Tag in einem der Vereine zu Gast ist. Außerdem Gabi Vogt, die in einem benachbarten Schloss sitzt und die Wanderung organisiert und Zara Sakhay, eine 18-jährige Afghanin, die vor fünf Jahren aus dem Iran nach Deutschland kam und sich gerade auf den Polizeidienst vorbereitet.



Freitag, 04. August 2017 (Woche 31)/29.06.2017



23.30 Nachtcafé Classics



Zurück ins Leben



Bewegend, spannend, persönlich: Michael Steinbrecher stellt noch einmal Begegnungen und Gäste aus dem "Nachtcafé" vor, die Spuren hinterlassen haben. "Zurück ins Leben" ist diesmal das Thema. Es gibt ein Wiedersehen mit folgenden Gästen: Viktor Staudt: Nach einem gescheiterten Suizidversuch aufgrund schwerer Depressionen ergriff er die Chance für ein neues, zweites Leben. Sylvia Moiser: Mit 140 kg Körpergewicht war jeder Schritt nur noch eine Qual, bis ihr die richtige Diät zu einer nie geahnten Lebensqualität verhalf. Nils Schumann: Sein unerwarteter Olympiasieg machte ihn über Nacht zum Star. Doch weitere Erfolge blieben aus. So begann ein Abstieg, aus dem er sich nur mühevoll wieder herausarbeiten konnte. Anja Lauckner: Die junge Mutter hatte viele Pläne mit ihrem Mann - bis ihn die Diagnose Krebs traf. Aus der gemeinsamen Zeit zog die Witwe viel Kraft für ein Leben ohne ihn.



