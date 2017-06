Nachdem irakische Streitkräfte die Große Moschee in Mossul zurückerobern konnten, erklärte ein Armeesprecher das von der Terrormiliz IS ausgerufene Kalifat für beendet. Rund 900.000 Menschen flohen zuvor aus der Stadt.

Nach der Eroberung der zerstörten Großen Moschee von Al-Nuri in Mossul hat das irakische Militär das von der Islamisten-Miliz IS ausgerufene Kalifat für beendet erklärt. "Ihr erfundener Staat ist zusammengebrochen", sagte am Donnerstag ein Militärsprecher im staatlichen Fernsehen.

In der von IS-Kämpfern vergangene Woche gesprengten Moschee hatte ihr Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 einen islamischen Gottesstaat für Teile Syriens und des Irak ausgerufen. Die Millionenmetropole Mossul diente dem IS als faktische Hauptstadt im Irak.

Spezialeinheiten kontrollierten nun ...

