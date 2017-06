München (ots) -



Peer Kusmagk und Janni Hönscheid bekommen ein Baby



- Auf dem spannenden Weg zum gemeinsamen Kind geht das Liebespaar durch dick und dünn - Fünf Folgen ab Montag, 07. August 2017, um 22:15 Uhr bei RTL II



Wir sind schwanger! Ein Paar, das sich bereits vor laufenden Kameras kennengelernt hat, gründet nun eine eigene Familie: Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) gehen in ihrer neuen Baby-Dokusoap durch alle Höhen und Tiefen einer Schwangerschaft - und geben ganz private Einblicke in ihre Beziehung. In "Janni & Peer...und ein Baby!" zeigen die beiden, wie sie den Spagat zwischen Rampenlicht, Beruf und einem Leben zu Dritt schaffen wollen.



Janni und Peers Liebesgeschichte ist einzigartig, denn das prominente Paar hat sich nicht auf einer Gala, sondern nackt auf einer Insel kennengelernt. Bei der RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva" standen sich beide zu Beginn ganz unverhüllt gegenüber. Aus der anfänglichen Romanze hat sich erst Liebe, dann eine feste Beziehung entwickelt. Und nun wird ihre Liebe gekrönt: Das Paar erwartet das erste gemeinsame Kind. Und das stellt ihr Leben ganz schön auf den Kopf!



Der ehemalige Dschungelkönig Peer Kusmagk ist wahrlich ein Lebenskünstler: Zwischen Restaurantverkauf und Smoothie-Foodtruck ist der Berliner zeitgleich überall und nirgendwo. Jetzt will Peer nur noch eins: die Stütze für Powerfrau Janni Hönscheid sein. Denn auch für die leidenschaftliche Surferin ändert sich alles: Statt Wellenreiten und Roter Teppich heißt es nun Schwangerschaftsgymnastik und Windeln wechseln. Ob sich die beiden TV-Stars umstellen können?



Auf das Paar wartet eine spannende Reise, auf die sie die Zuschauer mitnehmen. Sie erleben emotionale Momente und sie müssen wichtige Entscheidungen treffen: Wie soll das Kinderzimmer aussehen? Und wie soll das Baby heißen?



Produziert wird "Janni & Peer...und ein Baby!" von Die Fernsehmacher.



Start von "Janni & Peer ... und ein Baby!": Montag, 07. August 2017, um 22:15 Uhr bei RTL II



