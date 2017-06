Staramba revolutioniert Weltmarkt mit erstem 3D-Fotogrammetriesystem - Produktion hochauflösender 3D-Daten von Menschen ohne Operator und ohne Nachbearbeitung

DGAP-News: Staramba SE / Schlagwort(e): Produkteinführung Staramba revolutioniert Weltmarkt mit erstem 3D-Fotogrammetriesystem - Produktion hochauflösender 3D-Daten von Menschen ohne Operator und ohne Nachbearbeitung 29.06.2017 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Staramba revolutioniert Weltmarkt mit erstem 3D-Fotogrammetriesystem - Produktion hochauflösender 3D-Daten von Menschen ohne Operator und ohne Nachbearbeitung

Berlin, 29. Juni 2017 - Die im General Standard notierte Staramba SE (XETRA: 99SC), Spezialist und Weltmarktführer in den Zukunftsmärkten 3D-Scan und 3D-Daten, launcht heute nach intensiver Entwicklungsarbeit mit dem 3D-INSTAGRAPH(R) 2.0 das weltweit erste 3D-Fotogrammetriesystem, das eine kostenintensive Nachbearbeitung der 3D-Daten überflüssig macht.

Das neue Fotogrammetriesystem 3D-INSTAGRAPH(R) 2.0 ermöglicht 3D-Scans von Menschen im Bruchteil einer Sekunde. Die dazu speziell entwickelten Softwarekomponenten erstellen in kürzester Zeit hochauflösende und fotorealistisch aussehende 3D-Dateien. Diese können sofort auf 3D-Druckern ausgedruckt oder als animierte Hologramme für Augmented und Virtual Reality-Anwendungen eingesetzt werden. Gleichzeitig können Kunden mit dem 3D-INSTAGRAPH(R) 2.0 einen vollständigen 3D-Body-Scan durchführen und binnen Sekunden ihre exakten Körpermaße und somit die ideale Konfektionsgröße bestimmen. Das vereinfacht die Suche nach passenden Outfits sowie Accessoires und bietet neue Möglichkeiten im E-Commerce. Online-Shops für Mode und Accessoires können ihren Kunden mit dieser Anwendung ein vollkommen neues Kauferlebnis anbieten und kostenintensive Retouren vermeiden.

"Die entscheidende Innovation unseres 3D-INSTAGRAPH(R) 2.0 ist die tatsächlich nachbearbeitungsfreie Erstellung der 3D-Dateien. Damit werden die wesentlichen Kosten eines solchen Scans eingespart und die daraus resultierenden 3D-Produkte werden deutlich billiger und somit massentauglich", erläutert Christian Daudert, CEO der Staramba SE, und ergänzt: "Wir sind nun für unseren bereits verkündeten Rollout von mehr als einhundert 3D-Scanstationen gut gerüstet und starten sofort mit der Serienproduktion." Mark O. Kneifel, technischer Leiter für den 3D-Scanner und CTO der Gesellschaft, verweist darauf, dass für das weiterentwickelte Fotogrammetriesystem bis zu drei Patente angemeldet werden können. Dabei handelt es sich um smarte Lösungen im System selbst, in der Steuerungssoftware sowie auf der dazugehörigen Plattform.

Der Bedarf an fotorealistischen 3D-Dateien von Menschen wächst mit der stark steigenden Zahl an verfügbaren Anwendungen im 3D-Druck sowie in den Bereichen Augmented und Virtual Reality dramatisch an. Aber auch die exakte dreidimensionale Vermessung von Kunden spielt in diesem Zusammenhang und für das weitere Wachstum des E-Commerce eine bedeutende Rolle. Mit dem 3D-INSTAGRAPH(R) 2.0 und der dazugehörigen Plattform kann Staramba diesen Bedarf in großem Maße abdecken.

Über Staramba SE Die Staramba SE entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet. Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH(R) jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie ihr derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, oder die Entwicklung der Staramba SE wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt: Staramba SE Marc Heydrich Investor Relations Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 403 680 14-0 F: +49 30 403 680 14-1 heydrich@staramba.com www.staramba.com

29.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Staramba SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: heydrich@staramba.com Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

587947 29.06.2017

ISIN DE000A1K03W5

AXC0254 2017-06-29/17:45