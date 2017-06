Der Euro ist im Aufwind. Der DAX gab deshalb nach. Als das deutsche Börsenbarometer am Nachmittag die Marke von 12.500 Punkten nach unten durchbrach, kamen zahlreiche weitere Verkaufsorders an den Markt. Dadurch verschärfte sich die Dynamik der Abwärtsbewegung deutlich. Holger Scholze schaut aber auch bereits auf die wichtigsten Termine, welche am Freitag, dem 30. Juni 2017, auf der Agenda stehen.