Mainz (ots) - Woche 26/17 Freitag, 30.06.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.35 Die Amerika-Saga Geburt einer Nation



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.50 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Licht des Reichtums USA 2016



10.35 Trumps Weg an die Macht USA 2017



11.20 Präsident Donald Trump



12.10 ZDF-History Absolute Macht - was dürfen Amerikas Präsidenten? Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.35 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 22.25 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016



( weiterer Ablauf ab 23.05 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.45 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016



2.25 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016



3.05 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016



3.45 Mythos Alcatraz - Die berüchtigte Gefängnisinsel



4.30 Geheimnisse der Geschichte - J. Edgar Hoover







Woche 27/17 Samstag, 01.07.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:



6.25 Mythos Alcatraz - Die berüchtigte Gefängnisinsel



7.10 Jung im Knast Geburtstag hinter Gittern Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen )



Woche 27/17 Dienstag, 04.07.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



1.05 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz im Golfkrieg



1.45 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz in Sierra Leone



2.30 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz in Kuwait



3.15 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz im Irak



( weiterer Ablauf ab 4.00 Uhr wie vorgesehen )



Mittwoch, 05.07.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:



7.00 Die Abriss-Profis - Einsatz für das Spreng-Team Deutschland 2016



"ZDF.reportage: Die Staumacher - Straßenbauer im Einsatz" um 6.55 Uhr entfällt ZDF.reportage: Die Plattmacher - Abriss-Spezialisten bei der Arbeit" um 7.25 Uhr entfällt 7.45 ZDF.reportage Hamburger Hafen - Zollkontrolle! Große Pötte, viele Verstecke Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen )



Woche 28/17 Donnerstag, 13.07.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.45 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft



"Mördern auf der Spur: Mysteriöse Fälle" entfällt 6.30 Die falsche Ärztin Aufstieg und Fall der Alexandra B. Deutschland 2017



7.15 Krieg gegen den IS Die Welt und der islamistische Terror USA 2016



8.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.45 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016



9.30 Einsame Wölfe des Terrors Gefahr durch islamistische Einzelkämpfer Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



