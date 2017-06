Düsseldorf (ots) - Der Chemiekonzern Lanxess verlängert sein Sponsoring für die Arena in Köln für weitere Jahre, wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe) aus Konzernkreisen erfuhr. Das wollen Lanxess-Chef Matthias Zachert und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker morgen (Freitag) gemeinsam bekannt geben. Die Veranstaltungshalle wird damit auch künftig "Lanxess arena" heißen. Der aktuelle Vertrag endet Ende 2018 und wird nun verlängert. Der Lanxess-Sprecher wollte das auf Anfrage nicht kommentieren.



Die Bayer-Abspaltung ist seit 2008 Namensgeber der Halle. In seiner Krise 2014 hatte Lanxess angekündigt, das Sponsoring auf den Prüfstand zu stellen. Nun, da Lanxess seine Krise überwunden habe, solle das Sponsoring als Ausdruck der Verbundenheit mit der Region verlängert werden, heißt es in Konzernkreisen.



