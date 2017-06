Hamburg (ots) - Der eine war schon fast sicher in China, der andere war schon Kandidat bei fast allen großen Clubs in Europa - aber aktuell stehen beide noch in Diensten deutscher Bundesligisten. Pierre-Emerick Aubameyang und Anthony Modeste beherrschen mit ihrem Wechseltheater die Schlagzeilen.



Grund genug für Wettanbieter mybet (www.mybet.com), Quoten darauf anzubieten, wer denn nun nach China geht - Modeste, Aubameyang, Beide oder Keiner. Hier die China-Quoten:



Aubameyang: Quote 2.25 Modeste: Quote 3.50 Keiner: Quote 1.25 Beide: Quote 7.00



Über mybet



Mit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.



OTS: mybet newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62128 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62128.rss2



Pressekontakt: mybet Pressebüro Deutschland c/o Gamblers First Christian Prechtl Am Fuchsberg 18A 21075 Hamburg, GERMANY Tel. + 49 (0)177 2828111 Mail: christian@gamblersfirst.com Web: http://www.gamblersfirst.com