Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Donnerstagshandel tiefrot beendet. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex hatte die Sitzung zwar etwas höher eröffnet, war aber im Verlauf des Vormittags relativ schnell in den negativen Bereich zurückgefallen. Mit Handelsstart an der Wall Street akzentuierten sich die Abgaben nochmals und der SMI fiel unter 9'000 Punkte. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Wochen habe sich bei den Anlegern offenbar die Meinung durchgesetzt, dass für einen weiteren Anstieg die Grundlage fehle, hiess es im Handel. Also könne sich jetzt ein Test nach unten abzeichnen.

Vor allem Zykliker und die defensiven Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche zogen den Markt nach unten. Einzig die Finanztitel profitierten demgegenüber von einer verbesserten Sektorstimmung nach den Ergebnissen des US-Bankenstresstests. Bei den Zyklikern drückte der tiefere Dollar zu Franken und Euro auf die Kurse. Von der Makroseite gab es gute Daten zur Wirtschaftsstimmung und Geschäftsklima in der Eurozone. In Deutschland blieb die Kerninflation weiter niedrig. An der Stimmung konnte auch ein besser als erwartetes US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal nichts ändern. Die leicht gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA jedoch belasteten.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,46% tiefer bei 8'944,04 Punkten und damit auf Tagestief. Der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) büsste mit -1,39% auf 10'150,92 Zähler etwa gleich viel ein. Etwas besser hielt sich der 30 Aktien umfassende Swiss ...

