Mainz (ots) - Samstag, 1. Juli 2017, 16.15 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast in der Sendung sind: Johann Lafer, Alfons Schuhbeck, Roland Reuß und Ralf Zacherl.



Samstag, 1. Juli 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Europa trauert um Altkanzler - Abschied von Helmut Kohl Tausende Polizisten sichern G20 - Hamburg rüstet auf Dreierkoalition in Kiel - Jamaika am Start Hammer der Woche - Kostenexplosion bei Gutachten



Samstag, 1. Juli 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Die Tänzerin Kassandra Wedel ist gehörlos. Sie kann Lippen lesen und sogar sprechen, aber am wohlsten fühlt sie sich, wenn sie gebärdet. Die Sprache ihres Herzens allerdings ist der Tanz. Jutta Göttfried findet die deutsche Sprache oft unnötig schwer. Und das ärgert sie, denn sie möchte alles verstehen. Deswegen benutzt sie die "Leichte Sprache". Die hilft Menschen mit Lernschwierigkeiten, Kompliziertes besser zu verstehen.



Samstag, 1. Juli 2017, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg



Frauen in Bosnien: 25 Jahre danach Gibt es ein Leben danach? Vor 25 Jahren berichtete "ML mona lisa" über die Massenvergewaltigungen im ehemaligen Jugoslawien als Waffe im Krieg. Tausende Frauen waren Opfer von Folter und Mord. Wie leben die Menschen heute in Bosnien mit dieser Geschichte? "ML mona lisa" besucht Menschen, mit denen wir damals gesprochen haben, und fragt nach, wie gefährdet der Frieden und wie das Zusammenleben heute ist.



So zeigt man Zivilcourage Sich selbst behaupten in kritischen Situationen, wie macht man es richtig, was ist falsch? Das kann man lernen, in Kursen, die von der Polizei in Bayern kostenlos angeboten werden.



Neuer Hype: Abi-Ball Es ist das erste gesellschaftliche Ereignis in ihrem jungen Leben, und das darf etwas Besonderes sein: Abiturienten und ihr erster Ball. Immer öfter wird er im edlen Ambiente gefeiert.



Ken Duken hinterm Rampenlicht Ken Duken gilt als deutscher Brad Pitt: Vom Serienstar hat er sich längst zum Charakterschauspieler gewandelt, wie in Tarantinos "Inglourious Basterds". Und jetzt führt er sogar noch Regie.



Erste schwarze Winzerin in Südafrika Aslina, so heißt ihre eigene Weinmarke. Ein Meilenstein für Ntsiki Biyela. Sie ist die erste schwarze Frau, die sich in der südafrikanischen Weinindustrie durchsetzen konnte.



Sonntag, 2. Juli 2017, 11.35 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Andrea Kiewel präsentiert die zehnte Ausgabe der Saison live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Bars & Melody, Powerboys, Peter Kraus, Mary Roos, Semino Rossi und andere



Sonntag, 2. Juli 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball: Confed-Cup in Russland - Interview mit Joachim Löw Motorrad: WM-Lauf, Sachsenring - Aktueller Rennbericht Radsport: Tour de France - Diverse Beiträge



Sonntag, 2. Juli 2017, 0.50 Uhr



Peter Hahne



Thema: Grausame Täter, milde Urteile - Was ist mit unseren Richtern los?



Gäste: Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am BGH a. D. Joachim Wagner, Ex-Panorama-Chef, Justizkritiker



