Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Großes FIFA17 eSports-Turnier auf dem Berliner Messegelände - mit Topstars Timo "TimoX" Siep und Matthias "STYLO" Hietsch - Powered by caseking.de und UX Gaming - Professionell Zocken auf Europas größtem Jugendevent - 5.000 Euro Preisgeld



Profi-Gamer und eSports-Fans aufgepasst! Auf dem YOU Summer Break geht vom 7. bis 9. Juli das erste JAM FM Berlin OPEN an den Start. Fußball-Zocker können an drei Tagen ihre FIFA17 Skills auf Europas größtem Jugendevent unter Beweis stellen. Bei dem ultimativen eSports-Turnier, das von caseking.de und UX Gaming gesponsert wird, kann jeder mitmachen und um den begehrten Pokal und Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro spielen. Die Besucher treten dabei gegen die Top-Stars der deutschen eSports-Szene an. Deutschlands Nummer 1 und Vize-Weltmeister 2017, TimoX vom VfL Wolfsburg E-Sports, sowie STYLO, Top-FIFA-Player bei UX Gaming sind ebenfalls am Start.



Am Freitag, 7. Juli findet in der Lifestyle-Halle 22a ein offenes Bracket statt, bei dem sich interessierte Fans für das 64-Finale am Samstag und Sonntag qualifizieren können. Ganz nach dem YOU Summer Break-Motto "Mitmachen.Anfassen.Ausprobieren" kann jeder teilnehmen bis das Turnier voll ist. Gespielt wird im Head to Head-Modus: jeweils ein Spieler pro Teammannschaft. Hertha BSC, Bayern München, FC Barcelona oder Real Madrid? Wie im echten Soccer-Leben kicken auch hier nur die besten der FIFA17-Topteams virtuell um den Titel.



Insgesamt werden 64 Teams gestellt, die auf sechs King Mod Gaming-PCs die PC-Version von FIFA spielen. Die Finals finden am Wochenende, Samstag und Sonntag, 8. bis 9. Juli auf dem Berliner Messegelände in der Lifestyle-Halle statt. Die Sieger des ersten Jam FM Berlin OPEN werden am Sonntag, 9. Juli feierlich auf der JAM FM Bühne ab 17 Uhr gekürt. Den Gewinnern winken insgesamt 5.000 Euro Preisgeld, die auf die ersten drei Plätze verteilt werden: Platz 1: 3.000 Euro, Platz 2: 1.500 Euro und Platz 3: 500 Euro.



Im Bereich "music.sports.lifestyle" gibt es für Jugendliche außerdem die neuesten Lifestyle-Trends und jede Menge Action & Fun zu entdecken. Ein großer Outdoor-Pool im Sommergarten, viele Sportangebote und beliebte Stars aus Comic, Film und TV runden das Programm ab. Für Berlins coolste Poolparty sorgt 93,6 JAM FM live vor Ort.



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de, www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: YOU Summer Break Julia Wegener PR Managerin T: (030) 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de



www.you.de yousummerbreak you2017