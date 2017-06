London (ots) - Wo kann man Achtsamkeit und Spiritualität wohl besser erleben als im "Land des Glücks"? Bhutan, einziges noch existierendes buddhistisches Königreich im Himalaya, ist von tief verwurzelter Religiosität geprägt und auf faszinierende Weise mystisch. Prächtige Tempel und festungsähnliche Dzongs, Gebetsfahnen und Schreine prägen das Bild. Eine atemberaubend schöne Landschaft aus mächtigen Gipfeln, tiefen Schluchten und grünen Reisterrassen bildet die Kulisse für ein entschleunigtes Alltagsleben. Amankora bietet seinen Gästen eine unvergessliche Expedition in das "Land des Donnerdrachens" - und auch ein Stück zu sich selbst.



Das Amankora hat die Ehre, einen der höchsten Würdenträger der buddhistischen Welt willkommen zu heißen: Vom 10. - 18. September 2017 ist Seine Eminenz der 9. Neyphug Trülku Rinpoche beim "Meaning of Life"-Retreat zu Gast. Übersetzt bedeutet Rinpoche "Kostbarer", während Trülku für "lebender Buddha" steht. Der Rinpoche, ein wiedergeborener Lama, gilt als einer der größten lebenden Lehrer Bhutans und einer der sieben spirituellen Söhne des Großen Terton, Pema Lingpa.



Die Gäste des Amankora haben die einzigartige Gelegenheit, den Rinpoche persönlich kennenzulernen und von ihm zu lernen. Er wird nicht nur allmorgendliche Meditationssessions abhalten, sondern ihnen auch in Sitzungen für Lebensberatung und Unterricht in den buddhistischen Lehren zur Verfügung stehen, außerdem können gemeinsame Tempelbesuche unternommen werden. Der Rinpoche ist als äußerst inspirierender Meister bekannt, aus dessen Worten große Bescheidenheit ebenso wie Weisheit und Mitgefühl sprechen, angereichert mit einer guten Portion Humor.



Das achttägige "Meaning of Life"-Retreat führt von Thimphu über Gangtey und Punakha nach Paro und beinhaltet jeweils zwei Übernachtungen in jeder Amankora Lodge sowie alle Mahlzeiten, Picknicks und Hausgetränke, Ausflüge, Flughafen-Transfers, Wäscheservice, private Limousine mit Chauffeur und englischsprachigem Guide, Yoga, Meditation, Lesungen sowie eine Spa-Behandlung. Preise auf Anfrage.



Ab sofort buchbar. E-Mail: reservations@amanresorts.com; Internet: www.aman.com



