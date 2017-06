Schon vor zwei Wochen hatten wir geschrieben: "Die Hürde bei 13.000 Punkten erscheint uns aber sehr groß und es bleibt abzuwarten, was passiert. Kleinste äußere Einflüsse könnten das Fass zum Überlaufen bringen und den Abwärtstrend einläuten." Exakt so ist es gelaufen. Am Sonntag hatten wir in unserem Beitrag schon bemerkt: "Die Aussicht ist allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...