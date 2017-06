Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche HVPI-Inflation steigt im Juni wider Erwarten

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Juni entgegen den Erwartungen nicht weiter verringert. Die am harmonisieren Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten stiegen mit einer Jahresrate von 1,5 (Vormonat: 1,4) Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 1,3 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,2 Prozent. Erwartet worden war eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau.

EU-Kommission will CO2-Vorgaben für Neuwagen aufweichen - Zeitung

Die EU-Kommission will die Vorgaben für Grenzwerte von Kohlenstoffdioxid (CO2) für Neuwagen laut einem Zeitungsbericht aufweichen. Statt eines zulässigen Maximalwertes wolle die Brüsseler Behörde von den Autoherstellern künftig eine prozentuale Verringerung des CO2-Ausstoßes verlangen, schreibt die Wirtschaftswoche unter Berufung auf EU-Kreise. Die EU würde damit einer Forderung des Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) nachkommen.

EU-Kommission will europaweite private Altersvorsorgeangebote einführen

Die EU-Kommission will eine europaweite private Altersvorsorge einführen. Das Produkt soll einheitlich aufgebaut sein und in allen Mitgliedstaaten angeboten werden können, erklärte die Behörde. Verbrauchern will die Kommission damit größere Auswahlmöglichkeiten bieten, weil die Altersvorsorge auch über Landesgrenzen hinweg angeboten werden dürfe. Das Produkt soll demnach EU-weit dieselben Merkmale aufweisen und könne von Versicherungsunternehmen, Banken, betrieblichen Rentenkassen, Wertpapierfirmen oder Vermögensverwaltungsgesellschaften angeboten werden.

Europäische G20-Länder halten am Pariser Klimaabkommen fest

Die europäischen Länder der G20 wollen beim Gipfel der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer Ende kommender Woche in Hamburg ein Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen abgeben, aus dem die USA ausgetreten sind. "Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir alle zum Pariser Abkommen stehen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Vorbereitungstreffen mit anderen europäischen Staatenlenkern im Kanzleramt. Die Staaten würden ihr "Festhalten am Pariser Abkommen noch einmal unterstreichen", betonte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron.

Frankreich will trotz Milliardenloch EU-Defizitgrenze einhalten

Die französische Regierung will die EU-Defizitobergrenze trotz eines klaffenden Milliardenlochs im Haushalt einhalten. "Wir verpflichten uns, das Defizit in diesem Jahr auf 3 Prozent zu begrenzen", sagte Premierminister Edouard Philippe am Donnerstag in Paris. Dies solle über Einsparungen und nicht über Steuererhöhungen geschehen. Zuvor hatte der französische Rechnungshof gewarnt, ohne drastische Einsparungen werde das Defizit 2017 bei 3,2 Prozent liegen.

Juncker optimistisch für Einigung mit Japan auf Freihandelsabkommen

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker rechnet fest damit, mit Japan bis zur kommenden Woche eine grundlegende Einigung auf ein Freihandelsabkommen zu erreichen. "Das ist ein wichtiges Abkommen. Ich gehe davon aus, dass es zustande kommen wird", sagte Juncker bei einem Vorbereitungstreffen zum G20-Gipfel. Die EU will mit einem Abkommen mit Japan ein Signal an US-Präsident Donald Trump senden, der Handelsverträgen kritisch bis ablehnend gegenüber steht und stärker auf den Schutz des amerikanischen Marktes setzt.

US-Wachstum im ersten Quartal etwas stärker als angenommen

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 etwas stärker gewachsen als bisher berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach den Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem bei der zweiten Veröffentlichung ein Plus von 1,2 Prozent genannt worden war. Ökonomen hatten mit einer Bestätigung dieses Werts gerechnet. Im vierten Quartal 2016 war für das BIP ein Zuwachs von 2,1 Prozent verzeichnet worden.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen leicht

In den USA sind in der Woche zum 24. Juni mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 244.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Wert von 241.000 vorhergesagt. Die Erstanträge liegen seit geraumer Zeit auf einem historisch außergewöhnlich niedrigen Niveau.

OECD ruft Industriestaaten zu besserer Integration von Flüchtlingen auf

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die Industriestaaten zu einer besseren Integration von Flüchtlingen aufgerufen. Viele in Europa angekommene Flüchtlinge würden wegen der Unsicherheit in ihren Heimatländern vermutlich über längere Zeit bleiben, schreibt die OECD in ihrem Internationalen Migrationsausblick 2017. Deswegen sei jetzt die zentrale Herausforderung, diese Menschen in Arbeitsmarkt und Gesellschaft zu integrieren.

Europäische G20-Staaten sagen Italien mehr Hilfe in Flüchtlingskrise zu

Eine Woche vor dem G20-Gipfel haben die europäischen Teilnehmer den südlichen EU-Staaten Unterstützung in der Flüchtlingskrise zugesagt und ein internationales Vorgehen gegen Schleuser gefordert. Die EU-Kommission sei schon lange der Ansicht, "dass wir Italien und Griechenland nicht alleine lassen können in der Frage", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Wir müssen gemeinsam Anstrengungen unternehmen." Juncker äußerte sich nach einem Vorbereitungstreffen der europäischen Teilnehmer des G20-Gipfels.

Deutschland bleibt bei Verteidigungsausgaben 2017 weit unter Nato-Ziel

Deutschland bleibt bei den Verteidigungsausgaben weit von der Nato-Zielmarke von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung entfernt. Die Bundesrepublik kommt in diesem Jahr voraussichtlich auf 1,22 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wie die Nato am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Damit erhöhten sich die Verteidigungsausgaben im Vergleich zum vergangenen Jahr nach diesem Kriterium nur minimal um 0,02 Prozentpunkte.

Regierungsbildung in Nordirland erneut vertagt

Die Regierungsbildung in Nordirland kommt auch vier Monate nach der Wahl nicht voran. Die protestantische Democratic Unionist Party (DUP) erklärte am Donnerstag vor Ablauf einer Frist, es gebe in den Koalitionsverhandlungen keine Fortschritte mit der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein. Die Gespräche sollen nun am Wochenende fortgesetzt werden. Eigentlich waren die Gespräche zur Bildung einer Koalition bis Donnerstag um 16.00 Uhr terminiert. Danach sollte Nordirland theoretisch wieder unter die Direktverwaltung Londons fallen. Eine Reaktion aus London gab es bisher nicht.

Türkei reagiert wütend auf Auftrittsverbot für Erdogan in Deutschland

Nach dem angekündigten Auftrittsverbot für Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland hat die türkische Regierung sich empört über "inakzeptable Äußerungen" deutscher Politiker gezeigt. "Es ist bedauernswert, dass deutsche Politiker inakzeptable Äußerungen machen, die offenbar durch politische Erwägungen motiviert sind", erklärte das türkische Außenministerium. Das Ministerium griff besonders den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz scharf an, der ein Auftrittsverbot für Erdogan gefordert hatte.

Nächster Nato-Gipfel im Sommer 2018 in Brüssel

Der nächste Nato-Gipfel wird kommendes Jahr erneut am Sitz der Militärallianz in Brüssel stattfinden. Er erwarte, dass das Treffen im Sommer abgehalten werde, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Staats- und Regierungschefs der Nato hatten bereits im Mai in Brüssel getagt und dabei das neue Hauptquartier der Allianz eingeweiht. Das genaue Datum müsse von den Mitgliedstaaten noch festgelegt werden, sagte Stoltenberg. Der Juli, der zuvor im Bündnis genannt worden war, sei "ein guter Kandidat".

Südkorea deutet Bereitschaft zu Friedensvertrag mit Nordkorea an

Vor dem Treffen des neuen südkoreanischen Staatschefs Moon Jae In mit US-Präsident Donald Trump hat die Regierung in Seoul Signale der Annäherung an Nordkorea gesandt. Südkorea sei bereit, einen Friedensvertrag zu schließen, wenn Pjöngjang sein Atomprogramm aufgibt, sagte der Vize-Minister für Wiedervereinigung, Chun Hae Sung. Die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea waren zuletzt besonders angespannt. Die beiden koreanischen Staaten befinden sich faktisch im Kriegszustand, weil das Waffenstillstandsabkommen von 1953 nicht durch einen Friedensvertrag ersetzt wurde.

