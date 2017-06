Der KMU-Anleihenmarkt erfährt derzeit nicht nur Nachschub mit Folgeanleihen: Timeless Hideaways will in Kürze den Kurszettel bereichern, die Zeichnungsfrist beginnt bereits Freitag. Das Münchner Immobilienunternehmen Timeless Hideaways GmbH, das europaweit exklusive Luxusvillen und -chalets realisiert, emittiert eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR. Der Kupon liegt bei 7,0%, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...