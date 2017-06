Bonn (ots) - Helmut Kohl wird am Samstag als erster Politiker mit einem europäischen Staatsakt in Straßburg geehrt bevor er über den Rhein nach Speyer überführt wird, wo im Dom für ihn eine Totenmesse abgehalten wird. phoenix überträgt den Trauerakt ab 10.45 Uhr live aus Straßburg und das Requiem im Speyerer Dom ab 17 Uhr.



Moderator Sven Thomsen spricht im Studio ab 9.45 Uhr mit dem Publizisten Michael Rutz, der Kohl viele Jahre begleitet hat. Der ehemalige Chefredakteur des Rheinischen Merkur ist einer der Autoren der zweiteiligen Film-Biografie "Helmut Kohl - ein Europäischer Patriot", die phoenix um 10 Uhr zeigt. Im Anschluss schaltet phoenix zum Trauerakt ins EU-Parlament in Straßburg, wo neben EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker der französische Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Ratspräsident Donald Tusk und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton an Kohl erinnern werden. Ein persönliches Bild des Altkanzlers zeichnet die ZDF-Doku "Helmut Kohl - Triumph und Tragödie" um 20.15 Uhr.



