Unter der Leitung von Andrea Broggini hat die Verwaltung des

Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) an ihrer Sitzung vom 29. Juni

2017 Sarah Kreienbühl (46) zur neuen Vorsteherin des Departements HR,

Kulturelles & Soziales, Freizeit und zum Mitglied der

Generaldirektion des MGB ernannt. Damit tritt sie am 1. Januar 2018

die Nachfolge von Fabrice Zumbrunnen an, der zum gleichen Zeitpunkt

seine neue Funktion als Präsident der Generaldirektion MGB übernehmen

wird.



Sarah Kreienbühl studierte Angewandte Psychologie an der

Universität Zürich und arbeitete während fünf Jahren als Psychologin

bei der Swissair im Bereich der Selektion von Piloten und

Flugverkehrsleitern. Anschliessend war sie als Beraterin bei Amrop

International tätig, einem weltweit auf die Besetzung von

Führungskräften spezialisierten Unternehmen. Später baute sie bei der

im Bereich Laborautomation führenden internationalen Tecan Group als

Mitglied der Geschäftsleitung und Personalchefin eine globale

HRM-Struktur auf.



Seit 2004 ist die schweizerisch-französische Doppelbürgerin für

die Sonova AG tätig, in der Schweiz auch durch ihre Kernmarke Phonak

bekannt. Beim Weltmarktführer für Hörlösungen mit über 14'000

Mitarbeitenden, weltweit 60 Niederlassungen und 2,4 Milliarden

Franken Umsatz ist Sarah Kreienbühl seither Mitglied der

Konzernleitung und verantwortlich für das HRM. Sie baute für die

ganze Gruppe erfolgreich eine globale HRM-Strategie auf sowie ein

wegweisendes, integriertes und softwarebasiertes Managementsystem mit

gruppenweit einheitlichen Prozessen, Standards und Messkriterien. Vor

fünf Jahren übernahm sie zusätzlich die Leitung der

Unternehmenskommunikation, zu der die Media Relations und die interne

Kommunikation, das Corporate Branding sowie die Corporate Social

Responsibility gehören. Zudem ist sie im Stiftungsrat der karitativen

"Hear the World Foundation", die bedürftigen Kindern weltweit das

Hören ermöglicht.



"Die Migros hat ihren über 100'000 Mitarbeitenden gegenüber eine

bedeutende Verantwortung. Sie ist die grösste private Arbeitgeberin

der Schweiz und hat als weltweit einziges Unternehmen ein

Kulturprozent, mit dem jedes Jahr für über 120 Millionen Franken

soziale und kulturelle Projekte finanziert werden. Deshalb hat die

Besetzung des Departements HR, Kulturelles & Soziales, Freizeit

grösste Relevanz. Sarah Kreienbühl bringt alle Voraussetzungen für

eine optimale Leitung mit", freut sich Andrea Broggini. "Sie kennt im

Personalbereich sowohl die Unternehmensseite wie auch diejenige der

Personalvermittlung und hat ausserdem relevante Veränderungsprojekte

erfolgreich geführt."



Herbert Bolliger, bis Ende Jahr noch Präsident der

Generaldirektion MGB, ist überzeugt, dass Sarah Kreienbühl "nicht nur

alle notwendigen fachlichen Kompetenzen mitbringt, sondern auch die

Migros-Werte hochhalten und sich dank ihrer langjährigen Erfahrung in

einem weltweit tätigen Unternehmen rasch in der komplexen

Migros-Gruppe zurechtfinden wird".



Für Fabrice Zumbrunnen, designierter Präsident der

Generaldirektion MGB, war für die Neubesetzung neben den fachlichen

und sozialen Fähigkeiten auch entscheidend, dass seine Nachfolgerin

über die notwendigen digitalen Kompetenzen verfügt. "Sarah Kreienbühl

wird dank ihrer Führungskompetenz, ihrer profunden Fachkenntnisse und

ihres ausgeprägten unternehmerischen Denkens das Departement

erfolgreich führen und eine wichtige Rolle in der digitalen

Transformation der Migros einnehmen", sagt Fabrice Zumbrunnen.



