Geldanlage, Girokonto, Ratenkredit und Baufinanzierung - eine Entscheidungshilfe für den Verbraucher bietet der Zins-Award, eine alljährliche Auszeichnung der Top-Unternehmen der Finanzbranche. Der Nachrichtensender n-tv, die FMH-Finanzberatung und das Deutsche Institut für Service-Qualität zeichnen am Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz 38 Preisträger mit dem Zins-Award 2017 aus (TV-Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 05.07.2017, 18:35 Uhr).



Unter den prämierten Unternehmen befinden sich überregionale sowie regionale Unternehmen wie Postbank, Deutsche Bank und PSD Bank München sowie Direktbanken wie ING-Diba und Comdirect Bank oder auch Spezialisten wie Interhyp oder Dr. Klein.



Im Bereich Geldanlage gehören unter anderem pbb direkt, Klarna und Weltsparen zu den Preisträgern. In der Kategorie Girokonto können beispielsweise 1822direkt und BBBank überzeugen. Bei Ratenkrediten setzen sich etwa Norisbank, Oyak Anker Bank und Targobank durch. Im Bereich Baufinanzierung sind Unternehmen wie zum Beispiel Allianz Lebensversicherung, Planethyp und Santander Bank führend. Prämierte Online-Broker sind Captrader und Maxblue. Der Sonderpreis geht an Exporo, Crowdinvesting-Plattform für Immobilien.



"Der Zins-Award sorgt für Transparenz im Finanzbereich. Die unabhängigen und objektiven Ergebnisse der Untersuchungen sind für den Verbraucher, der vor einer Finanzentscheidung steht, von hohem Nutzwert", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



Die Finanzprodukte und -unternehmen analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender n-tv. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen längeren Zeitraum die Konditionen von Finanzinstituten, Versicherern und Vermittlern in den vier Produktbereichen Geldanlage, Girokonto, Ratenkredit und Baufinanzierung. Die besten Unternehmen wurden zusätzlich einem umfassenden Servicetests unterzogen. Grundlage bildeten verdeckt initiierte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Calls und -Mails) sowie Analysen der Internetauftritte der Anbieter. Die Auswertung umfasste über 2.000 Konditionen-Datensätze und mehr als 1.300 Service-Kontakte.



Zins-Award 2017



Produktbereich Preisträger (alphabet.) Geldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Tagesgeld, EU-Festgeld) Bank11 Consorsbank Crédit Agricole Credit-Plus Bank Cronbank Deniz-Bank ING-Diba Klarna pbb direkt Renault Bank direkt Savedo VTB Direktbank Weltsparen Zinspilot



Girokonto (Girokonto, Gehaltskonto) 1822direkt BBBank Comdirect Bank Deutsche Bank ING-Diba PSD Bank Köln PSD Bank München Santander Bank Sparda-Bank Münster Stadtsparkasse Wuppertal



Ratenkredit (Ratenkredit, Autokredit) Bank of Scotland Deutsche Bank ING-Diba Norisbank Oyak Anker Bank PSD Bank München PSD Bank Nürnberg PSD Bank Westfalen-Lippe Targobank Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen) Allianz Lebensversicher. BBBank Comdirect Bank Deutsche Bank Dr. Klein Enderlein ING-Diba Interhyp Planethyp Postbank PSD Bank Nürnberg Santander Bank



Online-Brokerage Captrader Maxblue



Sonderpreis Exporo



