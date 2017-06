Senden (ots) - Martin Härtel, Geschäftsführer der 4A+B Consulting sieht für seine Partner und sich viel Raum für weitere Expansion. Seit mehr als 25 Jahren hat er bereits erfolgreiche Geschäftsideen für sich und seine Partner entwickelt, die noch viel Potential bieten.



Als langjähriger Geschäftsführer der erfolgreichen 4A+B Consulting weiß Martin Härtel, wovon er spricht. Aus seinen umfangreichen Unternehmenserfahrungen resümiert er: Erfolg ist einfach, wenn man den richtigen Partner an der Seite hat. In den letzten drei Jahrzehnten konnte die 4A+B Consulting mehr als 120 Partner in mehr als sechs europäischen Ländern davon überzeugen, mit ihnen den richtigen Partner an der Seite gefunden zu haben.



Verdienstmöglichkeiten von bis zu 300.000 Euro p.a. sowie ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell, von dem beide Partner gleichermaßen profitieren, sind die entscheidenden Bausteine für die positive Geschäftsentwicklung der 4A+B Consulting und deren Partner.



Die 4A+B Consulting GmbH bietet Quereinsteigern und Managern interessante Alternativen



Egal, ob erfahrene Manager und Führungskräfte, Quereinsteiger mit und ohne Berufserfahrung, für jeden bietet der erfahrene Unternehmensberater die passende Geschäftsidee. Da Branchenkenntnisse nicht erforderlich sind, offeriert 4A+B Consulting insbesondere Quereinsteigern neue Chancen und die Möglichkeit eines Branchenwechsels. Wer beruflich einen erfüllten, aber nicht zeitlich auffressenden Job anvisiert oder sich langsam an den Status der Selbständigkeit herantasten möchte, kann mit den 4A+B Geschäftsideen zunächst ein zweites Standbein aufbauen und später selbst entscheiden, ob und inwieweit zeitlich und finanziell diese Unternehmertätigkeit ausgebaut werden soll.



Für welche Geschäftsidee sich die Partner auch entscheiden, sie alle profitieren von den sehr guten Verdienstaussichten, den langfristigen Unternehmenskonzepten und davon, dass sie sich einen eigenen Vermögenswert aufbauen, dass sie sich die Geschäftsidee aussuchen, die ihre Stärken hervorhebt und langfristig motiviert, sie eigenverantwortlich arbeiten und der eigene Chef sind, sie ihre Work-Life-Balance verbessern und sie von Förderung und Zuschüssen durch den Staat profitieren lassen. Entscheidender Vorteil ist insbesondere, dass die Partner keine eigene Geschäftsidee benötigen, sondern vielmehr an der von der 4A+B am Markt erfolgreich erprobten Konzepten teilhaben. Der Unternehmer kann so mit geringem Risiko und einem starken, begleitenden Partner an seiner Seite, den Traum von einer Selbständigkeit erfüllen. Die Partner müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern können vielmehr auf das gesamte Know-How der 4A+B Consulting zurückgreifen.



Optimale Betreuung



Martin Härtel und sein Team bereiten den Schritt in die Selbständigkeit der Partner durch Weiterbildungen und Schulungen optimal vor. Besonders wichtig ist ihm, dass es sich hier nicht um Großveranstaltungen von Weiterbildungen und Schulungen handelt, sondern diese individuell, auf die jeweiligen Belange des Partners angepasst, durch geführt werden.



Jeder Partner enthält einen persönlichen, individuelllen Ansprechpartner, der ihm während der Gründungsphase sowie weit darüber hinaus zur Verfügung steht. Dadurch soll sicher gestellt werden, dass, wenn sich beispielsweise Rahmenbedingungen geändert haben, sofort reagiert werden kann und entsprechende Anpassungmaßnahmen vorgenommen werden können. Ebenso soll damit die langfristige Existenzsicherung gewährt werden. So profitieren die Partner beispielsweise von umfangreichen, begleitenden Marketingmaßnahmen, sowie von den permanent im Hause der 4A+B Consulting entwickelten und auf Erfolg erprobten neuen Geschäftsfeldern während des laufenden Geschäftsbetriebes.



Eigener Boss bei minimalem Risiko



Wer also mit dem Gedanken spielt, sein eigener Boss zu werden, sollte Martin Härtel kontaktieren. Er bietet einen sicheren Weg mit vollem Service, das eigene Unternehmen aufzubauen. Denn dann muss er/sie nicht erst eine eigene, erfolgsversprechende Geschäftsidee eruieren, eine eigene Marke und ein stimmiges Konzept aufbauen und dieses abschließend mit entsprechendem finanziellen Risiko auf Erfolg testen. Als Partner der 4A+B Consulting kann der Existenzgründer gleich durchstarten. Als wesentliche Erfolgsvoraussetzungen sieht er im Wesentlichen eine gute Kommunikationsfähigkeit und die Freude an der Selbstständigkeit.



Die Erfolge der vergangenen Geschäftsjahre sowie die permanent an Wachstumsbranchen orientierten, neu entwickelten und erfolgserprobten Geschäftsideen zeigen Martin Härtel, dass der Markt noch viel Expansionspotential für seine Partner und die 4A+B Consulting bietet, das es zu nutzen gilt.



Mit Freude beobachtet er, dass durch die gute Wirtschaftslage in Deutschland sich häufig Manager und Führungskräfte nicht aus Mangel an Alternativen sondern ganz bewusst für eine Existenzgründung entscheiden. Insbesondere die etablierten Manager bevorzugen dann einen starken Partner wie 4A+B Consulting an ihrer Seite, um an einem bereits erfolgreichen und etablierten Geschäftsmodell zu partizipieren und so das unternehmerische Risiko zu minimieren.



Über 4A+B Consulting



Die 4A+B Consulting GmbH wurde vor über 25 Jahren gegründet und ist äußerst erfolgreich in der Entwicklung und dem Vertrieb von Unternehmensgründungs- und Marketingkonzepten tätig. Die umfangreichen Erfahrungen in der Beratung bieten eine seriöse und nachhaltige Existenz. Martin Härtel betont, dass es sich nicht um Strukturvertrieb, MLM, Diätprodukte, Kapitalanlagen oder Versicherungen handelt. Der Schwerpunkt der 4A+B Consulting GmbH liegt auf wesentlichen aktuellen Wachstumsbranchen. Hierbei stehen neue Systeme im Markt der Kommunikations-, Visualisierungs- und Multiplikatoren-Steuerung im Fokus. Diese Systeme weisen eine deutlich höhere Kosten-Nutzen-Rechnung aus, als konventionelle Medien. Die Webseite der Firma ist unter www.4aplusb.com zu erreichen.



OTS: 4A+B Consulting newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127159 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127159.rss2



Pressekontakt:



4A+B Consulting GmbH Industriestraße 19 48308 Senden



Martin Härtel Tel.: 02597 - 6372 E-Mail: info@4aplusb.de



Web: www.4abconsulting.de www.youtube.com/channel/UChMhSLDMSoaLTf_JIZmce4g