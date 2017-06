Rostock (ots) -



AIDA Cruises begrüßt neues Flottenmitglied mit einem exklusiven Angebot buchbar ab 1. Juli 2017



Model und Moderatorin Lena Gercke tauft am 30. Juni 2017 AIDAperla in Palma de Mallorca. Aus diesem Anlass hat AIDA Cruises ein exklusives Reiseangebot zusammengestellt, mit dem sich das Kreuzfahrtunternehmen bei seinen treuen Fans bedankt und gleichzeitig alle, die bisher noch nie Urlaub auf dem Wasser erlebt haben, einlädt, die Vielfalt der neuen Urlaubswelten auf den Schiffen der neuesten AIDA Generation kennen zu lernen.



Das exklusive Angebot "AIDAperla Taufspezial" ist vom 1. Juli 2017 bis 10. Juli 2017 buchbar. Auf allen Reisen von AIDAperla und AIDAprima im Reisezeitraum vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 schenkt AIDA Cruises allen Gästen ein Bordguthaben von 100 Euro*** bei Neubuchungen zum PREMIUM und VARIO Tarif.



AIDAperla bereist auf siebentägigen Reisen das westliche Mittelmeer. Die Hauptstadt der Lieblingsinsel der Deutschen, Palma de Mallorca, sowie Barcelona sind die Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Reisen, z.B. nach Rom (Civitavecchia), Korsika und Florenz (Livorno).



Die Hansestadt Hamburg ist noch bis Ende Oktober 2017 Start- und Zielhafen für siebentägige Nordeuropa-Reisen von AIDAprima. Seit Frühjahr 2016 lädt das bauchgleiche Schwesterschiff von AIDAperla dazu ein, einige der schönsten Destinationen Westeuropas wie Southampton, Le Havre, Zeebrügge oder Rotterdam zu entdecken.



Anschließend bereist AIDAprima auf siebentägigen Reisen die Inselwelt der Kanaren und Madeira. Die Start- und Zielhäfen sind Las Palmas (Gran Canaria) bzw. Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa). Angelaufen werden neben Gran Canaria und Teneriffa auch Madeira, Fuerteventura und Lanzarote.



Die beiden jüngsten AIDA Schiffe begeistern mit ihrer Vielfalt an Erlebniswelten Gäste jeder Generation. Dank Highlights wie dem Beach Club unter einem wetterunabhängigen und UV-durchlässigen Foliendom oder dem Four Elements mit Wasserrutschen und Klettergarten sind beide Schiffe Schönwetterdestinationen für die ganze Familie - 365 Tage im Jahr. 14 verschiedene Kabinenvarianten stehen dem Gast zur Auswahl, darunter die großzügigen Verandakabinen und die Panoramakabinen auf dem exklusiven Patiodeck.



Der prämierte Body & Soul Organic Spa begeistert mit verschiedenen Saunen, mehreren Indoor- und Outdoor-Pools, einem Tepidarium und einem Kaminzimmer, die zur vollkommenen Entspannung einladen. Das Lanaideck mit Infinity Pools, gläserne Fahrstühle, zwei Skywalks, modernste LED-Technik und Flugwerke für außergewöhnliche Artistenshows sowie eine interaktive schwebende Kugel für das Entertainmentprogramm ergänzen das vielseitige Angebot. Neben dem Kids- und Teens Club gibt es an Bord auch einen Mini Club für die Betreuung von Kleinkindern ab 6 Monaten.



An Bord beider Schiffe warten viele Special Events auf die Gäste. So ist Tim Mälzer in seiner Kochschule vom 14. bis 21. Oktober 2017 live auf AIDAprima zu erleben. Im Rahmen des Ferienspecials findet auf AIDAprima vom 28.Oktober bis 4. November 2017 das BVB Soccer Camp für alle fußballbegeisterten Kids statt. Und wer Weihnachten zu Hause bei seinen Lieben punkten will, holt sich vom 2. Dezember bis 9. Dezember 2017 bei Konditoren-Weltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber auf AIDAprima die besten Tipps für köstliches Weihnachtsgebäck. AIDAperla wiederum begrüßt nicht nur außergewöhnliche Galeriekünstler an Bord. Vom 30. September bis 7. Oktober 2017 ist Sommelier und "Wein-Guru" Gunnar Tietz mit seinem Programm "Wein & Fleisch par Excellence" zu Gast.



Das Angebot "AIDAperla Taufspezial" ist ab dem 1. Juli 2017 im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de/taufspezial buchbar.



Preisbeispiele für die Redaktionen:



7 Tage westliches Mittelmeer mit AIDAperla ab/bis Palma de Mallorca ab 799 EUR* p. P. inkl. Flug inkl. 100 EUR*** Bordguthaben



7 Tage Kanaren mit AIDAprima ab/bis Gran Canaria ab 999 EUR* p. P. inkl. Flug inkl. 100 EUR*** Bordguthaben



7 Tage Nordeuropa mit AIDAprima ab/bis Hamburg ab 799 EUR** p. P. inkl. 100 EUR*** Bordguthaben



* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreisepaket, limitiertes Kontingent. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise und Informationen des aktuellen AIDA Katalogs September 2017 bis Oktober 2018.



** AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise und Informationen des aktuellen AIDA Katalogs September 2017 bis Oktober 2018.



*** Das Bordguthaben gilt pro Kabine bei Belegung mit zwei Erwachsenen im 1./2. Bett, ist nicht übertragbar und nicht mit anderen AIDA Aktionen kombinierbar. Es wird nur auf Neubuchungen zum AIDA PREMIUM oder AIDA VARIO Tarif im Buchungszeitraum 01.-10.07.2017 für alle Reisen mit AIDAperla und AIDAprima im Reisezeitraum 01.07. bis 31.12.2017 gewährt. Das Kontingent ist limitiert.



