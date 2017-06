NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Aktienmärkten ist nach der Vortageserholung am Donnerstag die Luft ausgegangen. Vor allem Technologiepapiere gerieten erneut deutlich unter Druck. Gefragt waren hingegen Bankenwerte, die vom positiven Ausgang des Banken-Stresstests der US-Notenbank Fed profitierten. Neues gab es von konjunktureller Seite. So ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen als bisher bekannt. Zudem kletterte die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend.

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,92 Prozent auf 21 259,53 Punkte, nachdem er am Mittwoch um rund 0,7 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P-500-Index fiel am Donnerstag um 1,08 Prozent auf 2414,32 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag fast 1,5 Prozent gewonnen hatte, ging es um 2,34 Prozent auf 5674,89 Punkte abwärts.

Der Finanzsektor war mit einem Plus von 0,7 Prozent klarer Gewinner in der Branchenübersicht. Am Vortag hatte die Fed nach Börsenschluss mitgeteilt, dass erstmals alle großen Geldhäuser den jährlichen Stresstest bestanden hätten. Für die Branche geht es bei diesen Belastungsproben um Milliarden. Sie hat nun grünes Licht, in großem Stil Geld in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an ihre Investoren auszuschütten.

Entsprechend standen die Aktien von JPMorgan und Goldman Sachs mit Kursaufschlägen von 1,6 beziehungsweise 0,5 Prozent an der Spitze des Dow-Jones-Index. Im S&P-100-Index waren die Papiere der Citigroup sowie jene von Wells Fargo und Bank of America mit Gewinnen zwischen 1,7 und 2,9 Prozent ebenfalls ganz oben im Tableau zu finden.

Dass die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance die Komplettübernahme der Konkurrentin Rite Aid abblies, ließ deren Aktien um mehr als 28 Prozent abstürzen. Walgreen will nun lediglich über 2000 Filialen sowie weitere Vermögenswerte von Rite Aid für insgesamt 5,18 Milliarden US-Dollar kaufen und zahlt Rite Aid 325 Millionen Dollar Entschädigung für die Aufkündigung der ursprünglichen Vereinbarung. Die Anteilseigner von Walgreens begrüßten diesen Schritt: Die Papiere gewannen 1 Prozent.

Beim Büroartikelhändler Staples sorgte die angekündigte Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft Sycamore Partners für ein Kursplus von 1,7 Prozent auf 10,10 Dollar. Staples-Aktien hatten schon am Vortag achteinhalb Prozent gewonnen, nachdem die Offerte von 10,25 Dollar je Aktie in bar beziehungsweise insgesamt rund 6,9 Milliarden Dollar durchgesickert war.

Die Titel des Kochbox-Anbieters Blue Apron legten an ihrem ersten Handelstag moderat zu. Zuletzt wurden die Papiere bei 10,22 Dollar und damit mehr als 2 Prozent über dem Ausgabekurs von 10 Dollar gehandelt. Insgesamt ist Blue Apron an der Börse rund 2 Milliarden Dollar wert. Der Lieferdienst für Hobbyköche setzte 2016 fast 800 Millionen Dollar um und machte dabei einen Verlust von rund 55 Millionen Dollar./edh/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0289 2017-06-29/20:08