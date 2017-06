WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA belegen eine chinesische Bank mit Sanktionen, die mit Nordkorea Handel treibt. Finanzminister Steve Mnuchin sagte am Donnerstag in Washington, die Maßnahme sei in keiner Weise direkt gegen China gerichtet. Sie solle lediglich illegalen Handel der Bank of Dandong unterbinden. US-Präsident Donald Trump hatte sich allerdings zuletzt enttäuscht darüber gezeigt, dass China zu wenig erfolgreich Druck auf Nordkorea ausübe. Der Konflikt mit dem kommunistisch regierten Nordkorea gilt als einer der weltweit gefährlichsten. Das isolierte Land treibt gegen internationalen Widerstand ein Atom- und Raketenprogramm voran./ki/DP/jha

AXC0290 2017-06-29/20:26