- Bestellung von Prof. Dr. Joachim Nagel neu in den Vorstand der KfW - Verlängerung Vertrag von Vorstandsmitglied Dr. Ingrid Hengster



Der Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrates Herr Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finanzen, und die Stellvertretende Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrats Frau Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, erklären im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrates vom 29. Juni 2017:



Der KfW-Verwaltungsrat hat heute Herrn Prof. Dr. Joachim Nagel (51) neu zum Mitglied des Vorstands der KfW bestellt. Herr Dr. Nagel ist seit 1.11.2016 als Generalbevollmächtigter in der KfW tätig und war zuvor seit 2010 Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. Im KfW-Vorstand wird er ab 1.11.2017 das Internationale Geschäft verantworten und aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen in der Finanzwirtschaft wertvolle Impulse für die Arbeit der Förderbank geben. Sein Vertrag läuft bis zum 31.10.2020.



Herr Dr. Nagel folgt auf Herrn Dr. Norbert Kloppenburg (61), der zum 31.10.2017 in den Ruhestand wechselt. Herr Dr. Kloppenburg blickt auf 28 Berufsjahre in der KfW zurück. Er war mehr als zehn Jahre lang als Vorstandsmitglied zuständig für das breite Spektrum der Internationalen Finanzierung. Herr Dr. Kloppenburg hat die Fördertätigkeit der KfW Entwicklungsbank und der beiden Tochterunternehmen der KfW Bankengruppe, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mb (DEG) und KfW IPEX-Bank, maßgeblich geprägt und mit großem Erfolg ausgebaut. Wir danken Herrn Dr. Kloppenburg für seine langjährige, von Fachkompetenz und hohem persönlichen Engagement geprägte Arbeit, und wünschen ihm schon jetzt persönlich alles Gute für die Zeit nach seiner Tätigkeit für unser Haus.



Der KfW-Verwaltungsrat hat außerdem Frau Dr. Ingrid Hengster (56) für weitere fünf Jahre zum Vorstandsmitglied der KfW bestellt. Sie ist seit 1.4.2014 Mitglied des KfW-Vorstands und verantwortet den Geschäftsbereich Inländische Förderung. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen in der Stärkung der Mittelstandsfinanzierung und dem Ausbau der Energieeffizienzförderung. In den vergangenen Jahren hat sie insbesondere den Geschäftsbereich in Hinblick auf Digitalisierung sowie auf die Neuausrichtung der Beteiligungsfinanzierung erfolgreich weiter entwickelt. Die zukunftsorientierte Ausrichtung der Inlandsförderung wird auch in den nächsten Jahren im Fokus ihrer Tätigkeit stehen.



Der KfW-Verwaltungsrat hat sich zudem auf die notwendigen Schritte verständigt, um Herrn Dr. Günther Bräunig (61) zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der KfW zu ernennen. Herr Dr. Bräunig vertritt den erkrankten Vorstandsvorsitzenden Dr. Ulrich Schröder.



Hinweis: Porträtaufnahmen und Lebensläufe sind verfügbar unter https://www.kfw.de/s/dekD8UC



