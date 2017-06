Der Lkw-Spediteur Waberer's aus Ungarn strebt an die Börse. Doch der Börsengang der Logistikfirma ist umstritten. Offenbar will Finanzinvestor und Eigentümer MID Europa Partners Kasse mit den Budapestern machen.

Es könnte eines der größten Unternehmen werden, das an Ungarns Börse gelistet ist. Gibt der Budapester Lkw-Spediteur Waberer's zum geplanten Termin am Freitag bekannt, dass der Ausgabepreis seiner Aktien mit 20,40 Euro am oberen Ende der Spanne liegt, wäre die Logistikfirma umgerechnet 350 Millionen Euro wert. Von den mindestens 190 Millionen Euro Einnahmen, die der Börsengang bringt, sollen der Firma selbst 40 Millionen Euro bleiben. Den Rest kassiert der Eigentümer MID Europa Partners. Schon für den 6. Juli ist die Erstnotierung geplant.

Doch der Börsengang ist umstritten. Experten fragen sich, ob Waberer's überhaupt eine erfolgversprechende Zukunftsstrategie besitzt.

Vorstandschef Ferenc Lajkó hat daran keinen Zweifel. "Wir sehen enorme Chancen vor allem in Mitteleuropa", warb er zuletzt für den Börsengang, "weil wir uns dort in einem fragmentierten Markt an der Konsolidierung beteiligen wollen." Wie zum Beweis kündigte er schon einmal die Übernahme des polnischen Wettbewerbers Link an, den er aus Geldern des Börsengangs für 32 Millionen Euro kaufen will. Das übrige Geld aus dem IPO will er in die IT stecken. Denn Größe gilt im Speditionsgeschäft als harte Währung, eine funktionierende IT ebenso.

