Mannheimer Morgen sieht in den neuen Bio-Regeln keinen großen Wurf Überschrift: Überfälliger Schritt Der Satz, dass überall dort, wo "Bio' draufsteht, auch "Bio' drin sein muss, ist banal. Aber nicht banal genug, um die Realität ziemlich genau widerzuspiegeln. Ein wachsender Markt, auf dem die Nachfrage höher als das Angebot war, wurde zum Spielball für jene, die mit dem Gütesiegel Schindluder trieben. Längst war daraus ein echter Wettbewerb geworden, den nicht gewinnen konnte, wer sich an alle Auflagen hielt. Nun hat sich die EU mit allen Mitgliedstaaten auf eine Reform verständigt, die vielleicht kein großer Wurf ist, aber sicher die gröbsten Schnitzer beseitigt. Da ist zunächst das Prinzip der Verantwortung, das nicht mehr nur dem Landwirt zugeschoben wird. Denn Verunreinigungen mit Pflanzenschutzmitteln von konventionell hergestellten Waren können auch beim Transport oder bei der Verarbeitung entstehen. Das Ausmaß will man herausfinden. Die Kontrollen werden verschärft, Sanktionen wie die Aberkennung des Siegels drohen - die Union hat den Markt geordnet und transparenter gemacht. Das ist ein Erfolg. Der war allerdings auch nötig, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Denn es kann nicht sein, dass Verbraucher, die viel Geld für gesunde Lebensmittel investieren, am Ende mit Schummel-Produkte nach Hause gehen, deren einziger Sinn darin bestand, eine überbordende Nachfrage wenigstens ansatzweise zu stillen. Der Bürger muss sicher sein können, dass die Bio-Äpfel oder das ökologisch hergestellte Fleisch den gleichen Standards genügt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 14:32 ET (18:32 GMT)