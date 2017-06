29.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: DO&CO (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016/2017 (1. April 2016 bis 31. März 2017) gemäß IFRS bekannt. Der DO & CO Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von EUR 913,44 Mio. Dies stellt eine Umsatzreduktion von -0,3 % bzw. EUR -3,02 Mio im Vergleich zum Vorjahr dar. Verantwortlich dafür sind negative Währungseffekte in der Höhe von rd. EUR 48 Mio (hauptsächlich türkische Lira und britisches Pfund). Bereinigt um diese steigt der Konzernumsatz um...

