Straubing (ots) - Recep Tayyip Erdogan wird wieder einmal toben. Aber es wird nichts nützen. Denn er hat sich diese Entscheidung Berlins selber zuzuschreiben. Mit seinen maßlosen Auftritten im Wahlkampf um das Verfassungsreferendum in der Türkei, mit seinen Nazi-Vergleichen und dem Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem Flughafen Incirlik hat er sein Ansehen beschädigt, diplomatisches Porzellan zerschlagen und für einen Wahlsieg die Verschlechterung des Verhältnisses zu Deutschland billigend in Kauf genommen. Schon aus Gründen der Selbstachtung kann sich Deutschland das nicht bieten lassen. Die klare Ansage ist die einzige Sprache, die der Autokrat versteht.



