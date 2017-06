Der Rechtsstreit zwischen den beiden Flugzeugbauern Airbus und Boeing ist auch nach Jahren noch nicht ausgestanden. Die Europäer halten an ihrem Vorwurf fest: Die Amerikaner verzerren den Wettbewerb.

Die Europäische Union zieht im internationalen Streit um Subventionen für Airbus-Konkurrent Boeing in eine neue Runde: Brüssel habe Berufung gegen einen Schiedsspruch der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht, teilte die WTO am Donnerstag in Genf mit.

Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte dies am Abend. "Die ...

