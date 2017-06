Köln (ots) - Köln. Die Sanierung der Kölner Bühnen soll bis Herbst 2022 beendet sein. Das geht aus einem internen Terminplan vor, der der Kölnischen Rundschau vorliegt. Am kommenden Montag will Bernd Streitberger, der Technische Betriebsleiter der Bühnen, den weiteren Verlauf der Sanierung und deren Kosten offiziell vorstellen. Nach Informationen der Rundschau soll dabei die Zahl von 550 Millionen Euro genannt werden. Oper und Schauspielhaus, in einem Riphan-Bau mitten in der Kölner Innenstadt untergebracht, sollten eigentlich schon 2015 fertig sein. Der Rat hatte dafür ursprünglich 253 Millionen Euro bewilligt, inzwischen liegt der Kostenrahmen bereits bei 404 Millionen. Die Sanierung war wegen zahlreicher Mängel bei Brandschutz und Technik ins Stocken geraten, die Stadt trennte sich zwischenzeitlich vom zuständigen Planungsbüro.



