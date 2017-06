London (ots/PRNewswire) -



LCM Partners freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei

den European Pension Awards als "Alternatives Investment Manager of

the Year 2017" ausgezeichnet wurde. Diese begehrten Auszeichnungen

werden nun zum zehnten Mal vergeben, und LCM Partners setzte sich

gegen mehrere namhafte Unternehmen wie Blackrock, Goldman Sachs Asset

Management und Hermes durch. Diese Würdigung in einer solch

wettbewerbsintensiven Kategorie wurde nur durch die Unterstützung der

Limited Partners möglich, die eng mit LCM zusammengearbeitet haben,

um den erfolgreichen endgültigen Abschluss der LCM Partners Credit

Opportunities III-Strategie im Oktober 2016 sicherzustellen.



"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als "Alternatives

Investment Manager of the Year 2017" bei den European Pension Awards.

Die Jury der europäischen Branchenexperten, die die Preise vergeben,

wählten LCM Partners für eine der größten und wettbewerbsintensivsten

Preiskategorien; dies zeigt, wie der Alternativsektor in den letzten

Jahren auf dem Marktplatz für institutionelle Anleger zunehmend an

Bedeutung gewonnen hat. Die Tatsache, dass wir uns auf einer derart

beeindruckenden Auswahlliste hervorgetan haben und zum Gewinner

ernannt wurden, macht uns demütig.



Wir sind der Jury, die unsere Anstrengungen anerkannt hat, sehr

dankbar, genauso wie unseren Limited Partners. Es ist uns eine Ehre,

mit so vielen prestigeträchtigen Pensionsfonds auf eine Stufe

gestellt und gebeten zu werden, die wichtige Verantwortung zu teilen,

im Auftrag ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Generationen von

Pensionären Investitionen zu tätigen", so Paul Burdell Chief

Executive Officer, LCM Partners.



Redaktioneller Hinweis:







LCM Partners ist ein Alternatives Asset Manager, der sich auf Kredite

spezialisiert. Dank der konkurrenzlosen Expertise im Bereich

Investment und der Tätigkeit als Verwalter von Kreditportfolios hat

LCM mehr als 2.500 Transaktionen erworben, die sich aus notleidenden

Krediten, Problemkrediten und leistungsstarken Krediten mit einem

Beleihungswert von mehr als 19,5 Mrd. Euro zusammensetzen.



Der oben erwähnte Preis folgt der doppelten Auszeichnung bei den

Private Debt Investor Awards 2016. Diese Auszeichnungen sind ein

Zeugnis für die Erfolgsgeschichte des Teams, das seit 1999 jedes Jahr

eine interne Ertragsrate ohne Hebelfinanzierung von durchschnittlich

14,89 % erzielt hat.



LCM hat im Jahr 2016 seine Credit Opportunities Strategy III

erfolgreich abgeschlossen und beginnt im Jahr 2017 mit dem

Fundraising für seine Strategic Origination and Lending Opportunities

Strategy (SOLO).



2017 gewonnene Awards



European Pensions Awards: Alternatives Investment Manager of the

Year



Private Debt Investor Awards: Fundraising of the Year, Europe



Private Debt Investor Awards: Distressed Debt Investor of the

Year, Europe



Acquisition International: Best Alternative Investment Manager -

Europe



