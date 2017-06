PSA-Händler in den Niederlanden und Belgien sind die ersten, denen außerhalb Frankreichs das neue Händlermanagementsystem (Dealer Management System, DMS) Autoline Drive angeboten wird

Das integrierte und kundenzentrierte DMS soll die Wirtschaftlichkeit der Händler erhöhen und das Kundenerlebnis verbessern

Das Autoline Drive System von CDK Global wird zur Erhöhung der Produktivität beitragen und die Abläufe an den einzelnen Händlerstandorten transparenter machen.

CDK Global und PSA Benelux haben einen neuen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, im Rahmen dessen Peugeot- und Citroën-Händlern in der Region Zugang zum neuen integrierten Händlermanagementsystem Autoline Drive von CDK Global angeboten wird.

Der Schritt von PSA, die DMS-Bereitstellung innerhalb seines Netzwerkes zu erweitern ist Teil des "ic@n Rahmenwerkes" der Straffung der Händlermanagementsysteme von PSA um eine höhere Effizienz und Konsistenz über das gesamte Händlernetz hinweg zu gewährleisten. Peugeot- und Citroën-Händler in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg sind die ersten, die sich außerhalb Frankreichs für das neue System entscheiden können.

Dieter Bodvin, Geschäftsführer von CDK Global Benelux sagte: "Wir sind stolz, ein aufregendes neues Kapitel einzuleiten das auf unsere langjährige Partnerschaft mit PSA Benelux aufbaut. Peugeot- und Citroën-Händler, die zu unserem neuen DMS Autoline Drive wechseln, werden von einem hochentwickelten, aber einfachen und benutzerfreundlichen System profitieren, das die Produktivität erhöhen und die Abläufe an den einzelnen Standorten transparenter machen wird."

Das neue System wird Händlern über ein "Software as a Service"-Modell (SaaS) in Lizenz zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht ihnen ein straffes Kostenmanagement, während sichergestellt wird, dass das DMS stets auf dem neuesten Stand ist. Da das System zentral gehostet wird, profitieren die Händler von regelmäßigen Produkt-Updates durch die das System auf sich wandelnde Trends eingerichtet wird und neue Funktionen je nach Marktentwicklung anbieten kann.

Das PSA-Netz in den Benelux-Ländern wird bei den technologischen Entwicklungen ganz vorne dabei sein, da Autoline Drive sowohl auf Tisch- als auch Mobilgeräten läuft. Autoline Drive ist ein leistungsstarkes Management-Tool, das auf einer neuen Suite für Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung aufbaut und vollständig in diese integriert ist und Händlern eine 360-Grad-Einsicht in ihr Geschäft in Echtzeit bietet.

Im Anschluss an die Straffung der infrage kommenden Softwareanbieter, um eine höhere Nutzerfreundlichkeit und die Vereinfachung der Abläufe für das Händlernetzwerk zu gewährleisten, wählte PSA das System von CDK Global als eine von drei Optionen für Händler. Die ersten Händler in den Benelux-Ländern werden die neuen Autoline Drive Systeme in diesem Jahr einführen.

CDK Global Benelux arbeitet in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg bereits seit über 25 Jahren mit PSA zusammen. Die Einführung von Autoline Drive für PSA hat keinen Einfluss auf den Support der aktuellen Händlermanagementsysteme (EVA oder Autoline).

Hinweise für Redakteure

PSA Benelux besteht aus "Peugeot und Citroën Niederlande, Belgien und Luxemburg" sowie den "Verbänden der Peugeot-Vertragspartner" (VPCN) und der "Citroën-Vertragspartner Niederlande" (VCDCN).

Über CDK Global

Mit Einnahmen von über 2 Milliarden US-Dollar ist CDK Global (Nasdaq: CDK) ein weltweit führender Anbieter von integrierter Informationstechnologie und digitalen Marketinglösungen für den Automobilhandel und ihm verbundener Branchen. Der Fokus von CDK Global liegt auf der Weiterentwicklung der Handelserfahrung im Automobilbereich. Händler in mehr als 100 Ländern weltweit vertrauen auf die Lösungen von CDK Global. An 28.000 Händlerstandorten werden diese eingesetzt, worunter die meisten Automobilhersteller vertreten sind. Die Lösungen von CDK automatisieren und integrieren den Handel und den Kaufprozess beginnend mit zielgerichteter digitaler Werbung und Marketingkampagnen über den Verkauf, die Finanzierung, Versicherung, Ersatzteilversorgung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugen. Besuchen Sie uns unter www.cdkglobal.com.

Weiterführende Informationen über CDK Global Benelux erhalten Sie unter www.cdkglobal.nl und www.cdkglobal.be.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170629006338/de/

Contacts:

Für weiterführende Informationen, Bilder oder Erläuterungen wenden Sie sich bitte an CDK Global Benelux:

Erik Strijdhorst

Marketingleiter Benelux

Tel.: 0031 184 67 4800

E-Mail: erik.strijdhorst@cdk.com