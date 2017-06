Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Das Mineralölunternehmen Chocolate Flats Petroleum, Inc. setzt bei der Suche nach neuen Lagerstätten auf Kernspinresonanz (NMR) und erzielt damit eine höhere Erfolgsquote. In einer Branche mit hohen finanziellen Risiken und Gewinnen sind Bohrungen nach Erdöl und Erdgas in unerschlossenen Gebieten besonders riskant. Unter Verwendung der präzisesten und fortschrittlichsten Prospektionstechnik für Bodenschätze wird Chocolate Flats Petroleum, Inc. mit Sicherheit Erfolg haben, wo andere scheitern.



Chocolate Flats Petroleum arbeitet mit führenden Wissenschaftlern vom Institute of Geophysics and Problems of the Earth, Ltd (Kiew, Ukraine) zusammen, die umfassende Artikel zum Aufsuchen von Kohlenwasserstoff über innovative Methoden wie die Kernspinresonanz für Fernanalysen von Minerallagern veröffentlicht haben. Zusammen wollen sie die moderne Art der Prospektion von Bodenschätzen in unerschlossenen Gebieten neu definieren.



In der Anfangszeit der Exploration bohrte man an einem Ort nach Öl und Gas, wenn grundlegende geologische Bedingungen und andere Umstände eine Lagerstätte vermuten ließen. Mit der Entwicklung von seismischen Vermessungstechniken konnten Explorationsbohrungen schließlich abgeschafft werden. Wissenschaft und geologische Kartierungen lösten reine Vermutungen ab.



Moderne Fortschritte bei seismischen Vermessungstechniken haben beim Aufsuchen, Bohren und Gewinnen von Erdöl und Erdgas geholfen. Dies hat das Risiko für Fehlbohrungen und den Umweltschaden der Öl- und Gasexploration verringert. Die heutigen Orte, die mit seismischen Techniken angebohrt werden, haben eine Erfolgsrate von bis zu 35 % - 40 %. Seismische Verfahren können allerdings Millionen von Dollar verschlingen und Landvermessungen können Wohngegenden und sensible Gebiete stören.



"Wir haben Kernspinresonanz (NMR) mit einer Genauigkeit von mehr als 95 % zu unserem umfassenden Arsenal an Explorationsdaten hinzugefügt, das von digitalisierten Originalprotokollen, firmeneigenen westlichen geophysikalischen tief-reflektiven Seismik-, Wasser- und Bodenproben, Schwerkraftdaten nach Grace, Schwerkraftdaten nach Bouguer und hyperspektralen Bildern von AVIRIS-, LANDSAT- und ASTER-Satelliten besteht. Damit konnten wir das bestätigen, was wir bereits seit Langem wussten", erklärt Jeff O'Neal, CEO. "Dieses Projekt ist für den Bundesstaat Iowa und die vergangenen und derzeitigen Generationen, die auf diesen Tag gewartet haben. Immerhin spielte Iowa eine wichtige Rolle in der texanischen Öl- und Gasindustrie, als sie 1901 Entwicklungsbohrungen der berühmten Spindletop finanzierten."



Über das Institute of Geophysics and Problems of the Earth, Ltd.



Das Institute of Geophysics and Problems of the Earth Limited wurde 2005 gegründet. Das Institut legt den Schwerpunkt seiner innovativen Arbeit auf fortschrittliche Technik, die zur Gewinnung und Erzeugung von natürlichen Ressourcen und alternativen Energiequellen dienen. Im Gegensatz zur traditionellen Geophysik kann das Institut folgende Werte direkt erkennen oder berechnen: Ablagerungen an den Bodenlinien, Anzahl der Horizonte, Vorkommen, Tiefe der Horizonte, effektive Dicke, Gesteinstyp, Vorhandensein der Gasschicht und deren Dicke, Druck in der Gasschicht, Menge der zu erwartenden Kohlenwasserstoffreserven und Mineralvorkommen. Das Institut kann Prospektionen durchführen sowie Lagerstätte in den schwierigsten Gefilden detailliert vermessen. Die Technik wird in der Ukraine entwickelt und patentiert und von der nationalen Akademie der Wissenschaften in der Ukraine genehmigt. 2009 wurde das Verfahren im Bundesstaat Utah (USA) an schwierigen geologischen Strukturen getestet, wo es mittels starker Indikatoren eine Effizienz im Gebiet um Green River Formation zeigte - das derzeit größte Ölschieferlager der Welt. Die einzigartige Technologie des Instituts ist die UGT-Technologie der direkten Fernaufsuchung und Vermessung von Öl- und Gasfeldern in Tiefen von bis zu 5 km. Im wissenschaftlichen und technologischen Kontext arbeitet das Institut mit S.A. TRANSCOMPLEX TECH LTD zusammen.



Nähere Informationen zum Institute of Geophysics and Problems of the Earth finden Sie auf der Website http://transcomplex.com. Sie können auch Alexander Yurchuk unter yalexi@gmail.com kontaktieren.



