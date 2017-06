Beijing (ots/PRNewswire) - Die 10. China MICE Golden Chair Awards (2016/2017) Zeremonie wurde kürzlich erfolgreich in Beijing abgehalten. Die Veranstaltung, organisiert von der Zeitschrift MICE - Chinas führender Reisepublikation für Konferenz- und Motivationsreisen im High-End-Sektor - hat Vertreter aus den Branchen Gastgewerbe, Tourismus, Luftfahrt und Konferenzveranstaltung angezogen, aber auch Branchenverbände, Unternehmenslenker und Journalisten.



Die Golden Chair Awards, die erste und renommierteste Auszeichnung in der Veranstaltungsbranche für Begegnungen, Motivationstreffen, Konferenzen und Ausstellungen (MICE-Branche) unterstreicht die Bedeutung des Veranstaltungssektors bzw. der MICE-Industrie in China.



Auf dem Fundament der rasanten Entwicklung der Stadt im MICE-Sektor konnte Hangzhou als stolze Gewinnerin dieser Auszeichnung die attraktivste MICE Städte-Destination erreichen.



Das in Hangzhou beheimatete Hotel The Dragon gewann den Award als bestes Konferenz-Hotel.



Als eines der erstklassigen Fünf-Sterne-Hotels in Chinas Zhejiang-Provinz, ist das Hotel The Dragon in Hangzhou das weltweit erste sogenannte smart Hotel, das eine umfangreiche High-Tech-Umgebung mit intelligenten Systemen bietet.



Die Golden Chair Awards haben mit ihrem zehnjährigen Jubiläum einen hohen Bekanntheitsgrad in der Branche erlangt und werden zunehmend als die maßgebende Autorität für Leistungen im gesamten MICE-Sektor betrachtet, denn immer mehr Firmen konkurrieren um die begehrten Auszeichnungen. Die Veranstaltung im Jahr 2017 verzeichnete 104 Awards über 18 präsentierte Kategorien. Eine Jury kürte die Gewinner in den 18 Kategorien im Einklang mit etablierten Standards, die die Infrastruktur hinsichtlich Technik und Personal sowie sonstiger Ausstattung bewerten sowie deren gesamte Leistung im Laufe des letzten Jahres. Dabei wurden sowohl Leserkommentare als auch die Bewertung eines Expertengremiums einbezogen, die auf den Prinzipien der Professionalität, Verbindlichkeit und Fairness beruhen.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/528842/Hangzhou_MICE_award.jpg



