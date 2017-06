Freiburg (ots) - Solange allerdings Nachrichten von geglückten Überfahrten die Heimatdörfer der Flüchtlinge erreichen, werden sich perspektivlose junge Menschen weiter auf den Weg machen. Deshalb muss die EU (...) in kooperationswilligen Ländern wie Marokko oder Tunesien Übergangslager errichten. Nur wenn aus Seenot gerettete Flüchtlinge konsequent an die nordafrikanische Küste zurück gebracht werden, wird das Geschäftsmodell der Schleuser ausgetrocknet. http://mehr.bz/khs148a



