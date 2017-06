Die proprietären Implementierungsbeschleuniger von LTI und seine vorkonfigurierten Funktionen zur effizienteren Gestaltung des Bereitstellungsprozesses

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweiter Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, meldete heute, dass das Unternehmen durch die Utica National Insurance Group für die Implementierung ihres Duck Creek-Bestandssystems ausgewählt wurde. Utica National ist ein Sach- und Unfallversicherer, der zu den 100 größten Versicherungsträgern in den USA zählt. Gleichzeitig ist Utica National der zweitgrößte Versicherer für Fehler und Unterlassungen (Errors and Omissions, E&O) von Versicherungsagenten in den Vereinigten Staaten.

Dieses Engagement wird die Transformationsinitiative bei Utica National in den Produktbereichen für Geschäftskunden durch die folgenden Faktoren stärken:

Implementierung des Duck Creek-Bestandssystems für fünf Geschäftsbereiche in 17 Staaten

Migration der Vertragsbestände von einem Mainframe-System zur Duck Creek CL Edge-Plattform

Kürzere Produkteinführungszeit durch Verwendung verschiedener proprietärer Beschleuniger von LTI

Integration mit über 20 internen und externen Systemen

Sicherstellung der Einhaltung von ISO-Standards

Das neue System wird alle Aktivitäten des gesamten Vertragslebenszyklus abdecken, wie Neugeschäfte, Verlängerungen durch Umwandlungen, echte Verlängerungen, Verträge mit kurzer Laufzeit, Abänderungen, Widerrufe, Umformulierungen, Wiederinkraftsetzungen, Nichtverlängerungsmitteilungen, Rückgängigmachungen von Nichtverlängerungsmitteilungen, Hauptbuch-Prüfungen, Angebotsausdrucke und Vertragsausdrucke.

Sriram Seshadri, Vice President und als Chief Information Officer sowie Chief Information Security Officer verantwortlich für Informatik und Informationssicherheit bei Utica National, erläuterte: "Dies ist eine wichtige Transformationsinitiative für uns, und die Gründe, warum wir uns für LTI entschieden haben, waren seine Kenntnisse des Versicherungssektors, die gute Partnerschaft mit Duck Creek sowie die Kenntnis von Produktlinien für Geschäftskunden im Bereich Sach- und Unfallversicherungen. Außerdem bot LTI einen konkurrenzlosen Ansatz hinsichtlich des Change Management für organisatorische Veränderungen, um so eine reibungslosere Annahme des neuen Systems zu ermöglichen. Das stark zielgerichtete, teamorientierte Vorgehen des Unternehmens und sein bereitwilliges Eingehen auf unsere Anforderungen während des Evaluierungsprozesses gaben schließlich den Ausschlag."

Anil Vazirani, Chief Business Officer von LTI im Bereich Versicherungen, erklärte: "Für Versicherungsunternehmen ist es besonders wichtig, effizient zu arbeiten und auf die Anforderungen des Marktes einzugehen, indem wir uns konfigurierbare Systeme zunutze machen und Geschäftsprozesse automatisieren. Dank dieser Initiative wird Utica National durch konkurrenzfähige Preise und schnelle Markteinführungen für die nächste Wachstumsphase vorbereitet sein. Als Implementierungspartner für Duck Creek-Software bietet LTI einen robusten Programmverwaltungsrahmen, ein Paket von Beschleunigern und ergänzende digitale Lösungen zur Verbesserung des Kunden-Gesamterlebnisses."

Über LTI

LTI (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 250 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen im mobilen, Social Media-, Analytik, IoT- und Cloud-Bereich befähigt. Wir wurden vor 20 Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Group gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes über eine unübertroffene Praxis bei der Lösung hoch komplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weiterführende Information finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global.

Über die Utica National Insurance Group

Die Utica National Insurance Group ist einer der 100 größten Versicherer und kann sich auf bundesweite Anerkennung stützen. Sie bietet Versicherungsprodukte und -leistungen für Privat- und Geschäftskunden und ist der zweitgrößte Anbieter in den USA im Bereich Fehler und Unterlassungen (Errors and Omissions, E&O). Utica National vertreibt seine Produkte über mehr als 2.200 unabhängige Versicherungsagenten und beschäftigt im ganzen Land mehr als 1.200 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in New Hartford, New York. Es verfügt über sieben Regionalniederlassungen.

