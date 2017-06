Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionsvize Sabine Weiss hat angekündigt, bei der Bundestagsabstimmung am heutigen Freitag für die Einführung der "Ehe für alle" zu stimmen. "Ich werde für die rechtliche Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften stimmen", sagte Weiss der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Meine Entscheidung beruht auf meiner tiefen eigenen Überzeugung, dass zwei Menschen, die sich lieben, die füreinander einstehen und sorgen, in keiner Weise rechtlich benachteiligt werden dürfen", sagte die CDU-Politikerin aus Nordrhein-Westfalen. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer will für den Gesetzentwurf stimmen. "Keine Ehe zwischen Mann und Frau wird gefährdet, weil zwei Frauen oder zwei Männer in der Nachbarschaft zusammenleben", sagte Schummer.



