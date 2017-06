Am Dienstag wurde der dänische Schiffsgigant Maersk von einem weltweiten Cyber-Angriff getroffen, der IT-Systeme an verschiedenen Orten der Welt und in den verschiedenen Sparten der Gruppe lahmlegte. Das Unternehmen teilt mit, dass eine Reihe seiner Hafenterminals betroffen waren. Bildquelle: Shutterstock.com Der Cyber-Angriff hat Chaos in Ländern und bei Unternehmen überall auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...