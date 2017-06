Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat am 20. Juni 2017 für die Anwendung des Pflanzenschutzmittels Ortiva (Zulassungsnummer 024560-00) an Kohlrabi im Gewächshaus das Ruhen angeordnet. Die Anwendung an Kohlrabi im Freiland bleibt unverändert in Kraft. Bildquelle: Shutterstock.com Hintergrund Auf Kohlrabiblätter ist seit dem 1. Januar 2017...

Den vollständigen Artikel lesen ...