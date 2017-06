OLDENBURG (dpa-AFX) - Nach 15 Jahren gibt es an der Spitze des nach eigenen Angaben europaweit größten Fotodienstleisters Cewe AG einen Wechsel. Der 51-jährige Topmanager Christian Friege übernimmt wie geplant zum 1. Juli das Amt des Vorstandsvorsitzenden von Rolf Hollander, der den Posten aus Altersgründen abgibt. Friege war von 2008 bis 2012 Vorstandschef des Energieversorgers Lichtblick, zuletzt Unternehmensberater und ist seit 2016 im Cewe-Vorstand. "Klar, Oldenburg ist kleiner als London und New York, aber keine Provinz", so Friege, der als Manager in Großbritannien, den USA, Finnland und Japan arbeitete./hr/DP/zb

ISIN DE0005403901

AXC0006 2017-06-30/05:24