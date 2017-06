MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Italien/Flüchtlinge:

"12 000 neue Flüchtlinge in 48 Stunden, hundertausende weitere auf dem Sprung: Jetzt erlebt auch Italien seinen Merkel-Moment. Wie Deutschland im September 2015, als die Kanzlerin die Grenzen öffnete. Und wie damals Deutschland ist auch Italien heute allein in seiner Bedrängnis. Denn Europa, das in Sonntagsreden so gern seine Einigkeit beschwört, schaut mal wieder angestrengt weg. Jetzt droht das an sich großherzige Italien damit, die mit Flüchtlingen überfüllten Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen nicht mehr in seine Häfen einlaufen zu lassen. Was bleibt ihm auch anderes übrig, will es im Sommer keine Flüchtlingsrevolten im eigenen Land riskieren?"/DP/jha

AXC0011 2017-06-30/05:35