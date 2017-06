DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Klientelpolitik der Parteien:

"Das Gefühl, dass Geld genug da sei, lässt aktuell in allen Parteien die fiskalische Vorsicht schwinden. Es droht die Gefahr, dass die neue Koalition die teuersten Versprechen aller ihrer Regierungspartner wird erfüllen müssen - 2013 waren es Mütterrente und Rente ab 63. Im Falle einer neuen Großen Koalition wären es das Baukindergeld plus höherer Kinderfreibetrag plus höheres Kindergeld bei Abbau des Solidaritätszuschlags plus kostenlose Kitaplätze: 50 Milliarden Euro jährlich kommen so schnell zusammen. In guten Zeiten mögen Staatskassen aussehen wie ein Füllhorn für Klientelpolitik. Wer sie so einsetzt, wird jedoch bei kleinster Konjunkturschwäche schnell merken: So voll sind sie nicht. Neue Sparprogramme dürften dann mehr Wählerstimmen kosten, als sie ein Baukindergeld je bringen kann."/DP/jha

AXC0013 2017-06-30/05:35