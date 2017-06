KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum neuen Kabinett in NRW:

"Das schwarz-gelbe Kabinett ist geprägt von Sachverstand und Erfahrung. Das ist eine gute Basis für die versprochene "Aufholjagd" in NRW und nährt die Hoffnung auf eine pragmatische, weniger ideologiegeladene und zugleich um Ausgleich bemühte Politik. Die leuchtende Verheißung eines neuen Politikansatzes ist dieses Personalangebot aber nicht. Für diejenigen, die sich eine Koalition der Modernisierung und des digitalen Fortschritts in NRW versprochen haben, ist dies zunächst einmal ernüchternd. Kritisch ist es auch zu sehen, dass sich Laschets Ankündigung, NRW in Berlin wieder mehr Gewicht zu verleihen, in seiner Teamaufstellung nicht widerspiegelt. Eine starke Berlin-Connection ist nicht zu erkennen, ebenso wenig ein Kabinettsmitglied, dass künftig auch auf der Bundesebene ministrabel sein könnte. Offenbar setzt Laschet auf einen Sieg Angela Merkels im September. Dann kann er selbst für beste Kontakte in der Hauptstadt sorgen: als Vertrauter der alten und neuen Kanzlerin."/DP/jha

