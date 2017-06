FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Redeverbot für Erdogan:

"(.) Berlin (.) ließ Erdogan und seine Propagandisten Reden in deutschen Sportpalästen halten. Es nahm es hin, dass deutsche Abgeordnete deutsche Soldaten in der Türkei nicht besuchen durften. (.) Berlin erduldete das alles in der Hoffnung, Erdogan werde irgendwann wieder halbwegs zur Vernunft kommen (.). Doch handelt Erdogan so unbeirrbar nach einer anderen politischen Rationalität, dass die Regierung Merkel (.) zu einem Kurswechsel gezwungen war. Er begann mit dem Incirlik-Beschluss. Auch das Redeverbot für Erdogan liegt auf dieser Linie. Es markiert einen neuen Tiefpunkt in den einst so guten Beziehungen, war aber unvermeidlich. Wie andere autoritäre Herrscher versteht Erdogan nur die Sprache der Stärke. (.) Doch Hassprediger (.) haben hier nichts zu suchen, ob sie als Flüchtlinge kommen oder als Präsidenten."/DP/jha

