FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 6. Juli:

FREITAG, DEN 30. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 06/17 01:30 J: Arbeitslosenzahlen 05/17

01:30 J: Verbraucherpreise 05/17 / Tokio 06/17 01:50 J: Industrieproduktion 05/17 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17

07:00 D: Hornbach Holding Q1-Zahlen 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 05/17

08:45 F: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 08:45 F: Konsumausgaben 05/17 09:30 D: Delivery Hero Erstnotiz Prime Standard 09:30 D: Noratis Erstnotiz Segment Scale

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 06/17 10:00 D: Sixt Hauptversammlung, München 10:00 D: Strabag Hauptversammlung, Köln 10:30 GB: BIP Q1/17 (endgültig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 06/17 (vorab) 11:00 GB: Zeal Network Hauptversammlung, London 12:00 D: Uniper Analyst & Investor Call: Deep Dive - Gas Midstream 14:00 PL: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/17 15:45 USA: PMI Chicago 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: Moody's Ratingergebnis Belgien, Luxemburg, Spanien

SONSTIGE TERMINE D: Konferenz des Bundeswirtschaftsministeriums "Friends of Industry" 13:15 h Statement Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska 13:30 D: Bundestag debattiert über Abschlussbericht des Abgas- Untersuchungsausschusses. Das Gremium sollte klären, was die Bundesregierung seit 2007 bei Abgasregeln unternommen hat und wann sie von Manipulationen bei VW erfuhr. Die Opposition wirft der Regierung im Abschlussbericht Versäumnisse vor, die Koalition sieht

keine Fehler. 15:30 D: Zukunftskongress der Konrad-Adenauer-Stiftung "Deutschland. Das

nächste Kapitel" mit Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

MONTAG, DEN 3. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Tankan Q2/17

03:45 CHN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe 06/17 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (endgültig) 10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 10:30 USA: Fed-Chef von St. Louis, Bullard, hält Rede in London 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 05/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (vorläufig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 06/17 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/17 16:00 USA: Bauausgaben 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Kfz-Absatz 06/17

SONSTIGE TERMINE D: 23,6 Mrd. Euro für atomare End- und Zwischenlagerung werden fällig Es zahlen die Atomkonzerne Eon, RWE, Vattenfall und EnBW ETH: Gipfelkonferenz der Afrikanischen Union (AU) (bis 04.07.) Die rund 50 Regierungs- und Staatschefs Afrikas treffen sich für den 29. Gipfel in der Heimat der AU, Addis Abeba. Hauptthema bei dem Spitzentreffen sollen die junge Menschen in Afrika sein. Addis Abeba

HINWEIS USA: Verkürzter Börsenhandel (bis 19.00 h)

DIENSTAG, DEN 4. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:30 S: Riksbank Zinsentscheid

10:00 D: Manz AG Hauptversammlung, Filderstadt

11:00 EU: Erzeugerpreise 05/17 11:00 D: Diehl Bilanz-Pk, Nürnberg 11:00 D: WCM Hauptversammlung, Berlin 11:30 D: VDA Jahres-Pk, Berlin

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Grenke Neugeschäft 1. Halbjahr 2017 D: VDA, VdiK, KBA - Kfz-Neuzulassungen 06/17

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) Vorstellung einer Studie zur Vergütung von Vorständen im Dax und MDax 12:00 D: Pk der G20-Think-Tanks zum G20-Gipfel in Hamburg (7./8. Juli) 12:00 D: Dürfen Banken bei Darlehen an Unternehmer eine Bearbeitungsgebühr kassieren? - BGH verhandelt mehrere Fälle, Karlsruhe 13:45 D: Landgericht Düsseldorf verhandelt über Antrag von Gillette auf Einstweilige Verfügung gegen den Konkurrenten Wilkinson 17:15 D: Festakt zum 150. Jubiläum des Anlagen- und Maschinenbauers Voith

- Redner: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

F: Regierungserklärung von Premierminister Edouard Philippe mit anschließender Vertrauensabstimmung ETH: Abschluss Gipfelkonferenz der Afrikanischen Union (AU), Addis Abeba

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 5. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 06/17 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/17

09:00 EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) 09:45 I: PMI Dienste 06/17 09:50 F: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: PMI Dienste 06/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 05/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 4 Mrd EUR Laufzeit: 5 Jahre

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/17 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 13./14.6.

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fachmesse "ConCarExpo"» zu den Themen vernetztes Fahrzeug, automatisiertes Fahren und IT-Sicherheit im Fahrzeug (bis 06.07.) 09:00 F: EU-Parlament debattiert Gipfel-Ergebnisse Es wird voraussichtlich um das Bleiberecht von EU-Bürgern in Großbritannien nach einem Brexit gehen. Weitere Themen sind eine engere Zusammenarbeit bei der Verteidigung und der Umzug der EU-Agenturen, die derzeit noch in London sind. Erwartet werden EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. 10:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Berlin 13:45 CH: Roche Mediengespräch "Medizin 4.0 - mit Bits und Bytes in die Zukunft der Gesundheit" 18:30 D: Pk Touristikunternehmen FTI zu Winterprogramm 2017/18, München D: Chinas Präsident Xi Jinping in Berlin 09:00 h Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeie LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit über Altersgrenzen für Berufspiloten

DONNERSTAG, DEN 6. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 NL: Verbrauchervertrauen 06/17

08:00 D: Auftragseingang Industrie 05/17

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 8.6. 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 06/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 05/17 15:45 USA: Markit PMI Dienste 06/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/17 16:00 USA: Fed-Präsident Powell hält Rede in Washington 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 EU: Bundesbank-Präsident, Weidman, hält Rede in Wien

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zu den Herausforderungen des demografischen Wandels für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 15:00 D: Das Landgericht Frankfurt verkündet im Rechtsstreit zwischen Sachsen-Anhalt und der Deutschen Bahn um Trassenpreise eine Entscheidung. Das Land fordert 240 Millionen Euro (inkl. Zinsen), weil die DB Netz über Jahre hinweg zu hohe Trassenpreise gefordert haben soll. LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit um Stornogebühren für Fluggreisende USA: US-Präsident Donald Trump zu Gast in Polen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0023 2017-06-30/06:05