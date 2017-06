Die Welt wird durchgerüttelt von Kredit- und Schuldenkrisen, Terrorismus - und vom Neonationalismus in vielen G20-Staaten. Anleger misstrauen zunehmend Politik und Geldsystem - und kaufen die globale Ankerwährung: Gold.

Keine Details, verfügt die Deutsche Börse, nur allgemeine Angaben, Smartphone verboten. Das Gebäude: grau getünchter Beton. Die Lage: Frankfurt, citynah. Sicherheitsmänner in dunklen Uniformen, die Pistolen festgezurrt im Gürtelholster. Am Eingang werden die Personalausweise einkassiert. Hier also soll er liegen, der Goldschatz der Deutschen Börse. Im Keller, klar, doch warum scheint der Aufzug nach oben zu schweben? Stopp, Tür auf - ein enger Gang führt zum nächsten Aufzug. Rein in den Fahrstuhl, eine Tür hinten schließt sich, vorne die nächste öffnet sich: ein dritter Fahrstuhl, ein weiteres Labyrinth von Gängen. Wo sind wir? Noch im selben Gebäude? In einem Bunker unterhalb der Straße?

Endlich: der Tresorraum, Beton an Decken und Wänden, von Leuchtstoffröhren grell ausgeleuchtet. Eine tonnenschwere Panzertür öffnet sich, dahinter auf Paletten, hübsch ordentlich gestapelt und verführerisch funkelnd, liegen Goldbarren: ein Hort der Sicherheit im Reich der Scheinwirtschaft, ein materieller Schatz in der Papiergeldflut. Denn mit jedem einzelnen Barren in diesem Tresor wird Xetra-Gold besichert, ein an der Börse notiertes Wertpapier, das es Anlegern ermöglicht, Gold so einfach wie Aktien zu handeln. Das Papier gleicht Geld in seiner traditionellen Form, es ist vom Wert des Goldes gedeckt und stellt eine Art Wechsel dar: Sobald Anleger Xetra-Gold-Papiere ordern, kauft die Börse neues Gold und bunkert es ein, eins zu eins, versichert sie. Vor ein paar Jahren, als wir hier zu Besuch waren, lagerten hier 1,5 Tonnen, heute sind es 167. Wer will, kann sich sein Gold nach Hause liefern lassen. Ein beruhigendes Gefühl.

Welt in Unordnung

Millionen Anleger wissen es zu schätzen in einer Welt, die "aus den Fugen geraten ist", so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - in einer Welt, in der der Kontrollverlust regiert, die geschüttelt ist von systemischen Kredit- und Schuldenkrisen, herausgefordert von Terrorismus, Massenmigration und neuerdings von globalen Cyberattacken.

Ein narzisstisch-rüpelhafter Milliardär an der Spitze der USA steuert mit der führenden Militär- und Weltwirtschaftsmacht alle Erdteile ins Ungewisse: Donald Trump stellt Bündnisse infrage, unterminiert transnationale Abkommen, Welthandel, Globalisierung, polarisiert den Nahen Osten und sucht die Konfrontation mit China, Russland, Nordkorea.

Unterdessen ist die Europäische Union seit zehn Jahren vor allem mit sich selbst beschäftigt, gefangen in einem Kreislauf von Finanz-, Flüchtlings- und Legitimationskrisen, herausgefordert von Pleitestaaten und Rechtspopulisten, von Großbritanniens Demission und Afrikas Populationsproblem. An den Rändern des Kontinents wiederum plustern sich Potentaten vom Schlage Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan auf, um dem Westen seine Machtgrenzen aufzuzeigen. Und in Syrien, im Irak und im Jemen schließlich herrschen Kriege, in denen Milizen, Terrorgruppen, religiöse Fundamentalisten, Anliegerstaaten und Großmächte gefährlich offenherzig ihre Klingen kreuzen.

Verschärft wird das Gefühl der politischen Bedrohung durch das der ökonomischen, aus der sattsam bekannten Gemengelage aus überbordenden Staatsschulden und maroden Banken, aus maßloser Geldschöpfung und die Sparer ausdörrenden Niedrigzinsen. Den Ausweg aus politischer und wirtschaftlicher Bedrohung weist das Edelmetall. Gold, das, anders als das moderne, von Staaten und Potentaten ausgegebene Papiergeld, seinen Wert in sich trägt und ihn deshalb auch nicht verlieren kann. Das Menschen seit mehr als 5000 Jahren als metallgewordenen Ausdruck von Wertbeständigkeit horten, das alle Krisen, Kriege und Papierwährungsexperimente überlebte. Es sei immer eine gute Zeit, Gold zu kaufen, sagt Torsten Dennin, Chefstratege der auf Rohstoffanlagen spezialisierten Vermögensverwaltung Tiberius Asset Management aus dem schweizerischen Zug. Die vergangenen Jahre aber waren eine besonders gute Zeit: Gold legte seit der Jahrtausendwende in allen bedeutenden Währungen zu, im Schnitt um mindestens zehn Prozent pro Jahr. Und der Trend dürfte sich womöglich noch verstärken.

"Multipolar und instabil"

Beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg wird die neue Unübersichtlichkeit das alles beherrschende Leit- und Metathema sein: Wie kann Global Governance heute funktionieren? Auf was können sich die USA und Mexiko, China und Japan, Großbritannien und Saudi-Arabien, Europa und die Türkei noch einigen?

"Die Welt ist multipolar geworden, das bedeutet mehr Instabilität", sagt Felix Zulauf, einer der weltweit renommiertesten Vermögensmanager. Auf die Expertise des Schweizers vertrauen Großanleger auf der ganzen Welt. Manche sagen, er gehöre zu den Leuten, die aus einem Tal über den nächsten Berg ins dahinterliegende Tal blicken. Ökonomisch sieht er dort die nächste Rezession, politisch weitere Krisen: "Gold wird als Anlage wieder interessant, wenn die Aktienmärkte unter Druck kommen, weil die Welt in die nächste Rezession geht. Dann werden sich Anleger wieder gegen den Kursverfall bei Aktien schützen wollen und mit einem Teil ihres Vermögens in Gold umsteigen", sagt Zulauf.

Die bipolare Ordnung, sagt Zulauf, das Machtgleichgewicht zwischen den Atomsupermächten USA und Sowjetunion, sei ebenso Geschichte wie die "Pax Americana", die Periode der US-Vorherrschaft nach dem Zusammenbruch des Kommunismus.

Die USA haben bereits unter Barack Obama den Rückzug angetreten, sagt Zulauf, sich von ihrer Rolle als überragender Hegemon und Weltpolizist verabschiedet. In vielen Regionen sei dadurch ein geopolitisches Machtvakuum entstanden. Trump führe den Weg Obamas fort, mit dem Unterschied, dass er das Militär stärker einsetzen werde, wenn es da oder dort "nicht so läuft, wie die USA es sich vorstellen", fürchtet Zulauf. Der Schweizer sieht auch Parallelen zur politisch so dynamischen wie instabilen Periode vor dem Ersten Weltkrieg, als die Eisenbahn die Räume schrumpfen ließ, die Industrieländer förmlich elektrisiert waren vom Fortschritt - und als Preußen-Deutschland, koste es, was es wolle, zu einer imperialen Großmacht aufsteigen wollte.

So wie heute China. Die Staatskapitalisten in Peking kaufen weltweit Rohstoffe, Technologieunternehmen, Banken ein und signalisieren dabei auch politisch-militärisch unbedingte Entschlossenheit, etwa in Konflikten mit Taiwan oder im Streit um Inseln im Südchinesischen Meer. Zulauf rechnet damit, dass sich das Wettrennen um Rohstoffe in Afrika und Energieressourcen im Nahen Osten in den nächsten Jahren zuspitzen wird.

Besitz beruhigt

Gold macht die Welt nicht besser und nicht sicherer, aber es beruhigt seine Besitzer: Jeden dritten Amerikaner, vier von zehn Deutschen und sechs von zehn Chinesen stattet das chemische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...