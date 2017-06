Die Bankenrettung mit Steuergeldern bereitete einst den Boden für Rechtspopulisten. Jetzt macht Europa den Fehler wieder - und lässt die Falschen zahlen.

Es ist eine durchzogene Woche für Martin Schulz. Vergangenen Sonntag attackiert er auf dem Bundesparteitag der SPD Angela Merkel. Er wirft ihr einen "Anschlag auf die Demokratie" vor, weil sie mit ihrem inhaltsleeren Wahlkampf Bürger von der Urne fernhalte. Danach muss der Kandidat prompt Prügel einstecken. Seine Wortwahl wird zu Recht als Entgleisung taxiert.

Doch immerhin kann Schulz kurz danach mit dem Ehe-für-alle-Coup punkten. Und mit seinem Vorwurf auf dem Parteitag liegt er ja nur zur Hälfte daneben. Die Kanzlerin ist zwar die falsche Adressatin, aber zu einem Anschlag auf die Demokratie kommt es in diesen Tagen in Europa tatsächlich, allerdings in Rom. Dort will man zwei Regionalbanken mit dem Segen Brüssels auf Staatskosten retten, statt die Gläubiger stärker zu belasten. Die nach der Finanzkrise eingeführten EU-Regeln schreiben das eigentlich so vor - als Lehre aus ...

