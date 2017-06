Die amerikanische Hingham Institution for Savings (ISIN: US4333231029, NASDAQ: HIFS) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 32 US-Cent ausbezahlen. Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 1,28 US-Dollar an die Investoren aus. Die Dividendenrendite des Konzerns liegt beim aktuellen Börsenkurs von 177,67 US-Dollar bei 0,72 Prozent. Dies ist die 94. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen auschüttet Die Ausschüttung ...

